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Еврокомиссия предостерегла Польшу от одностороннего отказа в предоставлении мигрантам убежища

"Украинская правда", Кристина БондареваПонедельник, 14 октября 2024, 11:47
Еврокомиссия предостерегла Польшу от одностороннего отказа в предоставлении мигрантам убежища
Иллюстративное фото Getty Images

В Еврокомиссии заявили, что намерения Польши в одностороннем порядке отказывать в предоставлении убежища мигрантам грозят нарушением обязательств страны в области прав человека.

Источник: представитель Европейской комиссии в комментарии изданию Politico, пишет "Европейская правда"

Детали: Представитель Европейской комиссии сообщил, что страны-члены "имеют международные обязательства и обязательства ЕС, в том числе обязательства обеспечить доступ к процедуре предоставления убежища".

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Авторитарный лидер Беларуси Александр Лукашенко, один из ближайших союзников российского главы Владимира Путина, активно поощряет потенциальных искателей убежища приезжать в страну, а белорусские силовики помогают доставить их к польской границе и отказываются принять их обратно.

Прямая речь: "Мы должны работать над европейским решением – таким, которое будет устойчивым к гибридным атакам Путина и Лукашенко, не ставя под угрозу наши ценности".

Детали: Представитель заявил, что кризис, который привел к тому, что только в этом году границу с Польшей пересекли по меньшей мере 26 тысяч человек с Ближнего Востока и Африки, показывает, что "мы не можем позволить России и Беларуси использовать наши собственные ценности, включая право на убежище, против нас и подрывать наши демократические системы".

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Предистория:

  • Европейская комиссия решительно выступила против Будапешта, когда тот сделал подобные предложения Варшаве, что заставило венгерского премьер-министра Виктора Орбана пригрозить отправить беженцев автобусами в Брюссель.
  • 12 октября премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что разработанная его правительством стратегия противодействия нелегальной миграции предусматривает временное территориальное приостановление права на убежище.
  • Непонятно, на каких участках польской границы будет применяться эта мера, и как она будет соответствовать международному гуманитарному праву.

Польшамиграция
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