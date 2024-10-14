Еврокомиссия предостерегла Польшу от одностороннего отказа в предоставлении мигрантам убежища

В Еврокомиссии заявили, что намерения Польши в одностороннем порядке отказывать в предоставлении убежища мигрантам грозят нарушением обязательств страны в области прав человека.

Источник: представитель Европейской комиссии в комментарии изданию Politico, пишет "Европейская правда"

Детали: Представитель Европейской комиссии сообщил, что страны-члены "имеют международные обязательства и обязательства ЕС, в том числе обязательства обеспечить доступ к процедуре предоставления убежища".

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Авторитарный лидер Беларуси Александр Лукашенко, один из ближайших союзников российского главы Владимира Путина, активно поощряет потенциальных искателей убежища приезжать в страну, а белорусские силовики помогают доставить их к польской границе и отказываются принять их обратно.

Прямая речь: "Мы должны работать над европейским решением – таким, которое будет устойчивым к гибридным атакам Путина и Лукашенко, не ставя под угрозу наши ценности".

Детали: Представитель заявил, что кризис, который привел к тому, что только в этом году границу с Польшей пересекли по меньшей мере 26 тысяч человек с Ближнего Востока и Африки, показывает, что "мы не можем позволить России и Беларуси использовать наши собственные ценности, включая право на убежище, против нас и подрывать наши демократические системы".

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