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ВМС ЗСУ: Російський флот уже не може вплинути на перебіг бойових дій в Україні

Валентина РоманенкоПонеділок, 14 жовтня 2024, 12:27
ВМС ЗСУ: Російський флот уже не може вплинути на перебіг бойових дій в Україні
Дмитро Плетенчук. фото з Facebook

На думку речника Військово-морського флоту ЗСУ Дмитра Плетенчука, російський флот втратив можливості впливати на перебіг бойових дій в Україні.

Джерело: речник ВМС капітан третього рангу Дмитро Плетенчук в ефірі національного телемарафону 14 жовтня

Пряма мова: "Більш професійно на це питання можуть відповісти колеги з розвідки. Я можу зазначити, що який би там не був ступінь готовності та кількість одиниць, – вплинути на перебіг бойових дій на нашому театрі це фактично не може. Навіть незважаючи, що деякі одиниці (росіяни) могли б перекинути внутрішніми водами, вони цього робити не будуть, тому що не можуть дати раду навіть тим одиницям, які в них залишаються в Чорноморському морі, в Чорноморському флоті, який фактично паралізований в азово-чорноморському регіоні.

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Що стосується інших акваторій, як, наприклад, Середземномор’я, звідти сюди вони так само не можуть потрапити".

війнаЧФ Росії
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