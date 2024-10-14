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ВМС ВСУ: Российский флот уже не может повлиять на ход боевых действий в Украине

Валентина РоманенкоПонедельник, 14 октября 2024, 12:27
ВМС ВСУ: Российский флот уже не может повлиять на ход боевых действий в Украине
Дмитрий Плетенчук. фото из Facebook

По мнению спикера Военно-морского флота ВСУ Дмитрия Плетенчука, российский флот потерял возможности влиять на ход боевых действий в Украине.

Источник: спикер ВМС капитан третьего ранга Дмитрий Плетенчук в эфире национального телемарафона 14 октября

Прямая речь: "Более профессионально на этот вопрос могут ответить коллеги из разведки… Я могу отметить, что какой бы там ни была степень готовности и количество единиц, - повлиять на ход боевых действий на нашем театре это фактически не может. Даже несмотря на то, что некоторые единицы (россияне) могли бы перебросить по внутренним водам, они этого делать не будут, потому что не могут справиться даже с теми единицами, которые у них остаются в Черноморском море, в Черноморском флоте, который фактически парализован в азово-черноморском регионе.

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Что касается других акваторий, как, например, Средиземноморье, оттуда сюда они так же не могут попасть".

войнаЧФ России
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