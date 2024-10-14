Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Рейтинг довіри українців до Зеленського стабілізувався на 59% – КМІС

Анастасія ПроцПонеділок, 14 жовтня 2024, 12:23
Рейтинг довіри українців до Зеленського стабілізувався на 59% – КМІС
Ілюстративне фото: Getty Images

За даними дослідження Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), рівень довіри до президента України Володимира Зеленського залишився стабільним з травня 2024 року 59% українців підтримують президента, тоді як 37% висловлюють недовіру. 

Джерело: опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), яке було проведене  20 вересня – 3 жовтня 2024 року 

Деталі: За даними опитування, після президентських і парламентських виборів 2019 року 80% українців висловлювали довіру Володимиру Зеленському. Проте до лютого 2022 року цей показник поступово знизився до 37%, і на момент нападу більшість українців вже йому не довіряла.

Реклама:

З початком повномасштабного вторгнення рівень довіри різко піднявся до 90%. До кінця грудня 2023 року він знизився до 77%, у лютому 2024 року – до 64%, а до травня того ж року – до 59%. 

 
інфографіка: КМІС

Як зазначаються соціологи, у період з травня по вересень 2024 року рівень довіри практично не змінився: наразі 59% українців продовжують довіряти Володимиру Зеленському, тоді як 37% висловлюють недовіру.

Довідково: Опитування КМІС проводились упродовж  20 вересня – 3 жовтня 2024 року. У всіх підконтрольних Україні регіонах було опитано 2004 респондентів.

РЕКЛАМА:

Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,3) не перевищувала 2,9% для показників, близьких до 50%, 2,5% для показників, близьких до 25%, 1,7% – для показників, близьких до 10%, 1,3% – для показників, близьких до 5%.

Передісторія:

опитуванняЗеленський
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

МСЕК будуть ліквідовані до 31 грудня – Зеленський ввів у дію рішення РНБО

Рятувальники оприлюднили відео деблокування загиблих від атаки по Сумах

Генпрокурор Костін йде у відставку

Цифровізація, перевірки, аудит: на РНБО визначили, як прибрати корупцію із МСЕК

СБУ: 64 посадовці МСЕК отримали підозру, скасовано понад 4 тис. висновків про інвалідність

Зеленський: І Трамп, і Гарріс зможуть зробити "щось" щодо війни в Україні до січня

Усі новини...
опитування
Більше половини німців хочуть, щоб Шольц подзвонив Путіну – опитування
45% німців вважають, що Україна має поступитися своєю територією заради миру – опитування
Більшість українців вірять, що Україна може досягти успіху у війні, якщо буде належна підтримка Заходу
Останні новини
21:15
Путін зустрівся із Сі Цзіньпіном: обговорили ситуацію в Україні
21:00
БоксБій легенд: Леннокс Льюїс розглядає можливість реваншу з Майком Тайсоном
20:51
Туреччина зупинила експорт військових товарів до Росії після попередження США – ЗМІ
20:19
Росія через санкції організує перевалку газу з судна на судно в Баренцевому морі
20:06
відео27 років тому "Динамо" розгромило "Барселону" у Києві: як це було
19:31
США пообіцяли нові "потужні" санкції проти РФ
19:28
фото"Найдорожчий скарб у Британії": шукачі-аматори знайшли тисячі срібних монет віком 950 років
19:27
Amazon встановлює надзвичайно низькі ціни для свого магазину-конкурента Temu
19:26
У Молдові розслідують понад 400 випадків підкупу виборців
19:10
Фонд держмайна знайшов покупців на ветеринарну клініку та адмінбудівлі
Усі новини...
Реклама:
Реклама: