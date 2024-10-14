Рейтинг довіри українців до Зеленського стабілізувався на 59% – КМІС

За даними дослідження Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), рівень довіри до президента України Володимира Зеленського залишився стабільним з травня 2024 року 59% українців підтримують президента, тоді як 37% висловлюють недовіру.

Джерело: опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), яке було проведене 20 вересня – 3 жовтня 2024 року

Деталі: За даними опитування, після президентських і парламентських виборів 2019 року 80% українців висловлювали довіру Володимиру Зеленському. Проте до лютого 2022 року цей показник поступово знизився до 37%, і на момент нападу більшість українців вже йому не довіряла.

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З початком повномасштабного вторгнення рівень довіри різко піднявся до 90%. До кінця грудня 2023 року він знизився до 77%, у лютому 2024 року – до 64%, а до травня того ж року – до 59%.

інфографіка: КМІС

Як зазначаються соціологи, у період з травня по вересень 2024 року рівень довіри практично не змінився: наразі 59% українців продовжують довіряти Володимиру Зеленському, тоді як 37% висловлюють недовіру.

Довідково: Опитування КМІС проводились упродовж 20 вересня – 3 жовтня 2024 року. У всіх підконтрольних Україні регіонах було опитано 2004 респондентів.

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Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,3) не перевищувала 2,9% для показників, близьких до 50%, 2,5% для показників, близьких до 25%, 1,7% – для показників, близьких до 10%, 1,3% – для показників, близьких до 5%.

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