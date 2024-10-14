Рейтинг доверия украинцев к Зеленскому стабилизировался на 59% – КМИС
По данным исследования Киевского международного института социологии (КМИС), уровень доверия к президенту Украины Владимиру Зеленскому остался стабильным с мая 2024 года 59% украинцев поддерживают президента, тогда как 37% выражают недоверие.
Источник: опрос Киевского международного института социологии (КМИС), который был проведен 20 сентября – 3 октября 2024 года
Детали: По данным опроса, после президентских и парламентских выборов 2019 года 80% украинцев выражали доверие Владимиру Зеленскому. Однако к февралю 2022 года этот показатель постепенно снизился до 37%, и на момент нападения большинство украинцев уже ему не доверяли.
С началом полномасштабного вторжения уровень доверия резко поднялся до 90%. К концу декабря 2023 года он снизился до 77%, в феврале 2024 года – до 64%, а к маю того же года – до 59%.
Как отмечаются социологи, в период с мая по сентябрь 2024 года уровень доверия практически не изменился: сейчас 59% украинцев продолжают доверять Владимиру Зеленскому, тогда как 37% выражают недоверие.
Справочно: Опросы КМИС проводились в течение 20 сентября – 3 октября 2024 года. Во всех подконтрольных Украине регионах было опрошено 2004 респондента.
Формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность такой выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,3) не превышала 2,9% для показателей, близких к 50%, 2,5% для показателей, близких к 25%, 1,7% – для показателей, близких к 10%, 1,3% – для показателей, близких к 5%.
Предыстория:
- По результатам опроса Киевского международного института социологии, проведенного 16-22 мая, уровень доверия к президенту Владимиру Зеленскому постепенно снижается с мая 2022 года, но по состоянию на май 2024 года большинство опрошенных доверяют главе государства.