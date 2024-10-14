Рейтинг доверия украинцев к Зеленскому стабилизировался на 59% – КМИС

По данным исследования Киевского международного института социологии (КМИС), уровень доверия к президенту Украины Владимиру Зеленскому остался стабильным с мая 2024 года 59% украинцев поддерживают президента, тогда как 37% выражают недоверие.

Источник: опрос Киевского международного института социологии (КМИС), который был проведен 20 сентября – 3 октября 2024 года

Детали: По данным опроса, после президентских и парламентских выборов 2019 года 80% украинцев выражали доверие Владимиру Зеленскому. Однако к февралю 2022 года этот показатель постепенно снизился до 37%, и на момент нападения большинство украинцев уже ему не доверяли.

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С началом полномасштабного вторжения уровень доверия резко поднялся до 90%. К концу декабря 2023 года он снизился до 77%, в феврале 2024 года – до 64%, а к маю того же года – до 59%.

НФОГРАФИКА: КМИС

Как отмечаются социологи, в период с мая по сентябрь 2024 года уровень доверия практически не изменился: сейчас 59% украинцев продолжают доверять Владимиру Зеленскому, тогда как 37% выражают недоверие.

Справочно: Опросы КМИС проводились в течение 20 сентября – 3 октября 2024 года. Во всех подконтрольных Украине регионах было опрошено 2004 респондента.

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Формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность такой выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,3) не превышала 2,9% для показателей, близких к 50%, 2,5% для показателей, близких к 25%, 1,7% – для показателей, близких к 10%, 1,3% – для показателей, близких к 5%.

Предыстория: