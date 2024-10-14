ЗМІ: У ЄС погодили санкції проти Ірану за постачання балістичних ракет до Росії

Міністри закордонних справ країн ЄС погодили запровадження нових санкцій проти Ірану через постачання балістичних ракет Росії.

Джерело: німецьке агентство DPA, посилаючись на дипломатів ЄС, пише "Європейська правда"

Деталі: Погоджені каральні заходи спрямовані на компанії, установи та осіб, які займаються виробництвом і постачанням цієї зброї, заявили дипломати ЄС після відповідного рішення міністрів закордонних справ у Люксембурзі.

Реклама:

Інші деталі узгодженого рішення наразі невідомі. Хто саме потрапить під санкції, незабаром буде опубліковано в Офіційному журналі ЄС.

Передісторія: