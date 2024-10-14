СМИ: В ЕС согласовали санкции против Ирана за поставки баллистических ракет в Россию

Министры иностранных дел стран ЕС согласовали введение новых санкций против Ирана из-за поставок баллистических ракет России.

Источник: немецкое агентство DPA, ссылаясь на дипломатов ЕС, пишет "Европейская правда"

Детали: Согласованные карательные меры направлены на компании, учреждения и лиц, занимающихся производством и поставкой этого оружия, заявили дипломаты ЕС после соответствующего решения министров иностранных дел в Люксембурге.

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Другие детали согласованного решения пока неизвестны. Кто именно попадет под санкции, вскоре будет опубликовано в Официальном журнале ЕС.

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