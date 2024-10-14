На Хмельниччині викрили медиків, які заробили 8 млн грн на фальшивих довідках про інвалідність

У Хмельницькій області правоохоронці викрили двох медиків, які створили схему з оформленням фіктивної інвалідності. Під час обшуків у зловмисників виявили 8 мільйонів гривень.

Джерело: Офіс генерального прокурора

Дослівно прокуратура: "За процесуального керівництва Хмельницької обласної прокуратури повідомлено про підозру лікарці-неврологу та фельдшеру екстреної медичної допомоги за фактом зловживання впливом (ч. 3 ст. 369-2 КК України)".

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Деталі: Зазначається, що фельдшер знаходив так званих клієнтів, які хотіли отримати фіктивну довідку про інвалідність, а лікарка оформляла їх на стаціонарне лікування в неврологічне відділення. При цьому сам "хворий" міг не з’являтися в лікарні. Згодом підроблені документи про хворобу використовувались для отримання групи інвалідності.

фото: Хмельницька обласна прокуратура

Вартість послуг варіювалася від 3600 до 7800 доларів.

Правоохоронці затримали фельдшера в порядку під час отримання хабаря. Під час обшуків у нього вилучили 182 тисячі доларів, понад 6500 євро та чорнові записи. Загалом вилучено майже 8 млн грн.

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фото: Хмельницька обласна прокуратура

Наразі фельдшеру обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави. Щодо лікарки, то суд ще приймає рішення.

Також правоохоронці перевіряють причетність інших працівників медико-соціальних експертних комісій (МСЕК) до цієї схеми.