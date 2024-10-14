Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Хмельницкой области разоблачили медиков, которые заработали 8 млн грн на фальшивых справках об инвалидности

Анастасия ПроцПонедельник, 14 октября 2024, 13:16
В Хмельницкой области разоблачили медиков, которые заработали 8 млн грн на фальшивых справках об инвалидности
ФОТО: ХМЕЛЬНИЦКАЯ ОБЛАСТНАЯ ПРОКУРАТУРА

В Хмельницкой области правоохранители разоблачили двух медиков, которые создали схему с оформлением фиктивной инвалидности. Во время обысков у злоумышленников обнаружили 8 миллионов гривен.

Источник: Офис генерального прокурора

Дословно прокуратура: "При процессуальном руководстве Хмельницкой областной прокуратуры сообщено о подозрении врачу-неврологу и фельдшеру экстренной медицинской помощи по факту злоупотребления влиянием (ч. 3 ст. 369-2 УК Украины)".

Реклама:

Детали: Отмечается, что фельдшер находил так называемых клиентов, которые хотели получить фиктивную справку об инвалидности, а врач оформляла их на стационарное лечение в неврологическое отделение. При этом сам "больной" мог не появляться в больнице. Впоследствии поддельные документы о болезни использовались для получения группы инвалидности.

 
ФОТО: ХМЕЛЬНИЦКАЯ ОБЛАСТНАЯ ПРОКУРАТУРА

Стоимость услуг варьировалась от 3600 до 7800 долларов.

Правоохранители задержали фельдшера в порядке во время получения взятки. Во время обысков у него изъяли 182 тысячи долларов, более 6500 евро и черновые записи. В общем изъято почти 8 млн грн.

РЕКЛАМА:
 
ФОТО: ХМЕЛЬНИЦКАЯ ОБЛАСТНАЯ ПРОКУРАТУРА

Сейчас фельдшеру избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога. Что касается врача, то суд еще принимает решение.

Также правоохранители проверяют причастность других работников медико-социальных экспертных комиссий (МСЭК) к этой схеме.

Хмельнитчинапрокуратуравзятка
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Генштаб: На фронте произошло 107 боев, продолжается операция на Курщине

Друзья зама Кличко завладели рядом объектов коммунальной недвижимости в Киеве – Bihus.Info

фото, видеоВ Судане сбили грузовой самолет с россиянами на борту – СМИ

инфографикаМолдова на референдуме выбрала вступление в ЕС: подсчитали 100% бюллетеней

"Обеспокоенный" бизнес предложил Кабмину, как быть с приостановленным бронированием

Глава Пентагона объявил о пакете помощи Украине на 400 миллионов долларов

Все новости...
Хмельнитчина
Сын арестованной главы Хмельницкого МСЭК уволился с должности начальника Пенсионного фонда – СМИ
В Хмельницкой области раздались взрывы – СМИ
РФ выпустила 3 "Кинжала" в направлении Староконстантинова, о прилетах публично не скажут – ПС
Последние новости
02:31
обновленоВ Сумах российские военные попали "Шахедом" в жилые дома, есть погибшие
02:01
баскетболAll-in от "Никс", "Бостон" сохранил "костяк", последний шанс "Бакс": превью Восточной конференции НБА
01:45
Энн Эпплбаум, на вручении Премии мира в Германии, призвала вооружить Украину
00:51
обновляетсяРоссия снова атакует Украину ударными дронами
00:20
Президент ОАЭ сказал Путину, что готов приложить "усилия для поиска мира в Украине"
23:52
СМИ: Южная Корея рассматривает возможность отправить военный персонал в Украину
23:30
Как происходит овуляция? Ученые зафиксировали процесс в деталях
23:29
Генштаб: На фронте произошло 107 боев, продолжается операция на Курщине
23:14
Венгрия подтвердила, что США предупредили о возможной вооруженной акции в ближайшие дни
22:59
Зеленский: Известно о сотнях эпизодов нарушений на разном уровне из-за нечестной работы МСЭК
Все новости...
Реклама:
Реклама: