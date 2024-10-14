В Хмельницкой области разоблачили медиков, которые заработали 8 млн грн на фальшивых справках об инвалидности

В Хмельницкой области правоохранители разоблачили двух медиков, которые создали схему с оформлением фиктивной инвалидности. Во время обысков у злоумышленников обнаружили 8 миллионов гривен.

Источник: Офис генерального прокурора

Дословно прокуратура: "При процессуальном руководстве Хмельницкой областной прокуратуры сообщено о подозрении врачу-неврологу и фельдшеру экстренной медицинской помощи по факту злоупотребления влиянием (ч. 3 ст. 369-2 УК Украины)".

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Детали: Отмечается, что фельдшер находил так называемых клиентов, которые хотели получить фиктивную справку об инвалидности, а врач оформляла их на стационарное лечение в неврологическое отделение. При этом сам "больной" мог не появляться в больнице. Впоследствии поддельные документы о болезни использовались для получения группы инвалидности.

ФОТО: ХМЕЛЬНИЦКАЯ ОБЛАСТНАЯ ПРОКУРАТУРА

Стоимость услуг варьировалась от 3600 до 7800 долларов.

Правоохранители задержали фельдшера в порядке во время получения взятки. Во время обысков у него изъяли 182 тысячи долларов, более 6500 евро и черновые записи. В общем изъято почти 8 млн грн.

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ФОТО: ХМЕЛЬНИЦКАЯ ОБЛАСТНАЯ ПРОКУРАТУРА

Сейчас фельдшеру избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога. Что касается врача, то суд еще принимает решение.

Также правоохранители проверяют причастность других работников медико-социальных экспертных комиссий (МСЭК) к этой схеме.