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Синоптики прогнозують дощову погоду, подекуди із заморозками

Валентина РоманенкоПонеділок, 14 жовтня 2024, 13:32
Синоптики прогнозують дощову погоду, подекуди із заморозками
ілюстративне фото

У більшості регіонів України, крім центру та півдня, у вівторок 15 жовтня пройдуть дощі, температура знижується - вночі буде 3-8° тепла.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на дані Укргідрометцентру

Деталі: У північних, вдень і в західних, східних і Вінницькій областях невеликий дощ, на решті території без істотних опадів. Вітер західний із переходом у північний, 5-10 м/с. Температура вночі 3-8° тепла, вдень 7-12°, у південній частині та східних областях 12-17°.

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На високогір'ї Карпат очікують невеликий мокрий сніг; температура вночі та вдень близько 0°.

У Києві у вівторок невеликий дощ, вітер західний, 5-10 м/с, температура вночі 6-8° тепла, вдень 10-12°.

16 жовтня синоптики прогнозують невеликий (у Криму помірний) дощ, у західних областях без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Вночі в західних областях сильні заморозки в повітрі 0-3°, на решті території 3-8° тепла, вдень температура 9-14°, у північній частині 6-11°.

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У столиці в середу невеликий дощ, вітер північно-західний. Температура вночі 4-6° тепла, вдень 9-11°.

погода
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