Синоптики прогнозируют дождливую погоду, местами с заморозками

В большинстве регионов Украины, кроме центра и юга, во вторник 15 октября пройдут дожди, температура снижается - ночью будет 3-8° тепла.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на данные Укргидрометцентра

Детали: В северных, днем и в западных, восточных и Винницкой областях небольшой дождь, на остальной территории без существенных осадков. Ветер западный с переходом в северный, 5-10 м/с. Температура ночью 3-8° тепла, днем 7-12°, в южной части и восточных областях 12-17°.

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На высокогорье Карпат ожидается небольшой мокрый снег; температура ночью и днем около 0°.

В Киеве во вторник будет небольшой дождь, ветер западный, 5-10 м/с, температура ночью 6-8° тепла, днем 10-12°.

16 октября синоптики прогнозируют небольшой (в Крыму умеренный) дождь, в западных областях без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Ночью в западных областях сильные заморозки в воздухе 0-3°, на остальной территории 3-8° тепла, днем температура 9-14°, в северной части 6-11°.

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В столице в среду небольшой дождь, ветер северо-западный. Температура ночью 4-6° тепла, днем 9-11°.