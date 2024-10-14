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Глава розвідки Німеччини попередив, що РФ може напасти на НАТО до 2030 року

Іванна Костіна, Альона Мазуренко Понеділок, 14 жовтня 2024, 13:42
Глава розвідки Німеччини попередив, що РФ може напасти на НАТО до 2030 року
фото Getty Images

Керівник Федеральної розвідувальної служби Німеччини (BND) Бруно Каль вважає, що Росія буде здатна атакувати територію НАТО протягом найближчих шести років.

Джерело: "Європейська правда", n-tv

Деталі: Бруно Каль бачить пряму військову загрозу з боку Росії.

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"Найпізніше до кінця цього десятиліття російські війська будуть в змозі напасти на НАТО", – заявив Каль на слуханнях у комітеті парламентського контролю Бундестагу.

"Кремль розглядає Федеративну Республіку Німеччина як ворога", – пояснив він, зазначивши, що Німеччина є другою найбільшою країною, яка підтримує Україну, що зазнала вторгнення Росії.

 "Ми перебуваємо в прямому конфлікті з Росією", – сказав він.

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За його словами, лідер Росії Владімір Путін стурбований не лише Україною, але й "насправді створенням нового світового порядку", і російські спецслужби все частіше використовують всі свої засоби "і без жодних докорів сумління".

"Подальша ескалація ситуації не є малоймовірною", – попередив глава BND і додав, що політики повинні надати німецьким службам безпеки засоби і повноваження для відвернення цих небезпек.

Нагадаємо:

НАТОНімеччинаРосіявійна
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