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Глава разведки Германии предупредил, что РФ может напасть на НАТО до 2030 года

Иванна Костина, Алена МазуренкоПонедельник, 14 октября 2024, 13:42
Глава разведки Германии предупредил, что РФ может напасть на НАТО до 2030 года
фото Getty Images

Глава Федеральной разведывательной службы Германии (BND) Бруно Каль считает, что Россия будет способна атаковать территорию НАТО в течение ближайших шести лет.

Источник: "Европейская правда", n-tv

Детали: Бруно Каль видит прямую военную угрозу со стороны России.

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"Самое позднее до конца этого десятилетия российские войска будут в состоянии напасть на НАТО", – заявил Каль на слушаниях в комитете парламентского контроля Бундестага.

"Кремль рассматривает Федеративную Республику Германия как врага", – пояснил он, отметив, что Германия является второй крупнейшей страной, которая поддерживает Украину, подвергшуюся вторжению России.

"Мы находимся в прямом конфликте с Россией", – сказал он.

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По его словам, лидер России Владимир Путин обеспокоен не только Украиной, но и "на самом деле созданием нового мирового порядка", и российские спецслужбы все чаще используют все свои средства "и без всяких угрызений совести".

"Дальнейшая эскалация ситуации не есть маловероятной", – предупредил глава BND и добавил, что политики должны предоставить немецким службам безопасности средства и полномочия для предотвращения этих опасностей.

Напомним:

  • Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер предупредила о росте опасности от деятельности российской разведки в страны.
  • Недавно стало известно, что МВД Германии подготовило законопроект, который расширит меры по проверке сотрудников в таких чувствительных областях, как информационные технологии и коммуникации, в правительстве и в критической инфраструктуре из-за опасений шпионажа.
  • Кроме того, европейские разведывательные службы ранее предупреждали о том, что Россия активизировала диверсионные операции.

НАТОГерманияРосcиявойна
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