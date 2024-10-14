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Росіяни поцілили автомобіль на Херсонщині: двоє загиблих і один поранений

Валентина РоманенкоПонеділок, 14 жовтня 2024, 14:21

Росіяни атакували з дрона автомобіль неподалік села Гаврилівка Херсонської області: двоє людей загинули, ще одна людина дістала поранення.

Джерело: очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін у соцмережах

Пряма мова: "В обід росіяни атакували з дрона цивільний автомобіль поблизу Гаврилівки.

На жаль, травми, несумісні з життям дістали двоє жінок, 72 та 56 років. Мої співчуття рідним та близьким загиблих".

Деталі: За даними очільника області, також поранено 46-річного водія.

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Херсонська областьвійна
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