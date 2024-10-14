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Россияне попали с дрона в автомобиль на Херсонщине: двое погибших и один раненый

Валентина РоманенкоПонедельник, 14 октября 2024, 14:21

Россияне атаковали с дрона автомобиль недалеко от села Гавриловка Херсонской области: два человека погибли, еще один человек получил ранения.

Источник: глава Херсонской ОГА Александр Прокудин в соцсетях

Прямая речь: "В обед россияне атаковали с дрона гражданский автомобиль вблизи Гавриловки.

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К сожалению, травмы, несовместимые с жизнью получили две женщины, 72 и 56 лет. Мои соболезнования родным и близким погибших".

Детали: По данным главы области, также ранен 46-летний водитель.

Херсонская областьвойна
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