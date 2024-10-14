Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Чехії значно зменшилось число біженців з України, які мешкають в безкоштовному житлі

Іванна Костіна, Альона Мазуренко Понеділок, 14 жовтня 2024, 14:54

Наразі лише 756 біженців з України користуються безкоштовним екстреним житлом у Чехії, в той час як в середині липня їх було понад 12 тисяч.

Джерело: "Європейська правда", Novinky.

Деталі: З вересня діють нові умови, коли цим видом гуманітарного житла можуть користуватися лише особи, яким не було надано тимчасового захисту більше 90 днів.

Реклама:

До початку вересня існував виняток для вразливих категорій населення – жінок з маленькими дітьми, які могли користуватися безкоштовним житлом необмежений період часу.

"Загальна кількість осіб, які перебувають в HUMPO, тобто людей, які відповідають законодавчим умовам для безкоштовного проживання, становить 756 осіб", – сказала Хана Мала, речниця Міністерства внутрішніх справ.

HUMPO – це інформаційна система, в яку, серед іншого, вноситься інформація про вільні місця для проживання. Це дані на 6 жовтня, тоді як 14 липня таких людей було в рази більше – 12 213.

РЕКЛАМА:

Різке зменшення пов'язане з тим, що із закінченням терміну дії винятку люди вразливих категорій також повинні були знайти платне житло, чому, втім, держава продовжує сприяти.

"Найбільш вразливими є люди похилого віку, люди з інвалідністю та матері-одиначки з маленькими дітьми. Тобто люди, які з певних причин не можуть бути економічно активними", – розповіла Алена Вачова з некомерційної організації People in Need.

У Міністерстві праці та соціальних справ зазначають, що вразливими особами є люди похилого віку, особи, які доглядають за дитиною до 6 років, діти до 18 років, люди з інвалідністю та особи, які за ними доглядають, а також студенти до 26 років або вагітні жінки.

З 1 серпня держава виплачує вразливій особі 6 тисяч крон на витрати на житло, 4 860 крон на дорослого і 3 490 крон на дитину, а також 4 188 крон на дитину у віці від 6 до 10 років.

Всі згадані виплати видаються в так званій гуманітарній допомозі. Якщо людина працює, то дохід відраховується з цієї допомоги. В середньому держава виплачує понад 7 300 крон на особу, включаючи згадані витрати на житло, із загальної кількості одержувачів допомоги 44 відсотки жінок і 39 відсотків дітей отримують допомогу. Кількість отримувачів гуманітарної допомоги зменшується, у серпні їх було 93 тисячі, у січні – приблизно 97 тисяч.

"З наших даних ми чітко бачимо, що завдяки своїй участі на ринку праці українські біженці віддають більше грошей, ніж отримують, наприклад, через гуманітарну допомогу", – заявив раніше міністр праці та соціальних справ Маріан Юречка про дані за другий квартал цього року.

Згідно з цією статистикою, у другому кварталі біженці внесли до державного бюджету 5,9 мільярда крон, тоді як витрати на них склали 3,5 мільярда крон.

Біженці платять більше, ніж отримують, починаючи з третього кварталу минулого року, до якого тенденція була зворотною.

Наразі, за даними Міністерства внутрішніх справ і комунікацій, у Чехії легально працює понад 122 тисячі осіб з тимчасовим захистом. За поточними даними Міністерства внутрішніх справ, в країні перебуває понад 379 тисяч біженців з України з тимчасовим захистом усіх вікових категорій, включаючи дітей і людей похилого віку.

Нагадаємо:

  • Останнім часом у Німеччині почали говорити про скорочення допомоги біженцям з України.
  • Станом на липень 2024 року були працевлаштованими близько 266 тисяч з 700 тисяч українців працездатного віку, які приїхали до Німеччини.
  • У Польщі останні опитування показали, що підтримка прийому біженців з України досягла нового мінімуму.

ЧехіябіженціУкраїна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Білорусі призначили дату наступних виборів президента

Ліквідація МСЕК: очільник МОЗ розповів, кому передадуть їхні функції

фото Росіяни атакували Черкащину: пошкоджені автовокзал, підприємство, будинок і автівки

Байден закликав політично заблокувати Трампа

ISW: Путін на саміті BRICS хоче створити механізми для посилення війни

Генсек ООН прибув до Путіна на саміт BRICS

Усі новини...
Чехія
Польща і Чехія домовились про співпрацю у галузі атомної енергетики
Україна отримала понад третину боєприпасів за чеською ініціативою – посол
"Українська бронетехніка" та чеський холдинг разом вироблятимуть 155-мм снаряди
Останні новини
12:32
Канада запроваджує мито 25% на вироби зі сталі та алюмінію, вироблені в Китаї
12:32
фото Окупанти обстріляли Нікополь: 3 поранених, пошкоджені будинки, магазини і авто
12:25
відеоНацгвардійці відбили 13 штурмів біля Селидового: поклали три роти вояк РФ
12:12
Росія домовилась про навчання солдат КНДР на війні проти України – WSJ
12:12
Україна отримала черговий транш фінансування від МВФ
12:02
Попереду два українця: Усик – у п'ятірці рейтингу європейських боксерів в історії гевівейту
11:47
Блінкен закликає до зваженої відповіді Ізраїлю на ракетну атаку Ірану
11:46
Ляшко: МОЗ шукає способи не допустити керівників МСЕК до інших адмінпосад
11:44
У Білорусі призначили дату наступних виборів президента
11:24
Банки оновили курс валют: скільки коштують долар та євро
Усі новини...
Реклама:
Реклама: