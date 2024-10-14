У Чехії значно зменшилось число біженців з України, які мешкають в безкоштовному житлі

Наразі лише 756 біженців з України користуються безкоштовним екстреним житлом у Чехії, в той час як в середині липня їх було понад 12 тисяч.

Джерело: "Європейська правда", Novinky.

Деталі: З вересня діють нові умови, коли цим видом гуманітарного житла можуть користуватися лише особи, яким не було надано тимчасового захисту більше 90 днів.

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До початку вересня існував виняток для вразливих категорій населення – жінок з маленькими дітьми, які могли користуватися безкоштовним житлом необмежений період часу.

"Загальна кількість осіб, які перебувають в HUMPO, тобто людей, які відповідають законодавчим умовам для безкоштовного проживання, становить 756 осіб", – сказала Хана Мала, речниця Міністерства внутрішніх справ.

HUMPO – це інформаційна система, в яку, серед іншого, вноситься інформація про вільні місця для проживання. Це дані на 6 жовтня, тоді як 14 липня таких людей було в рази більше – 12 213.

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Різке зменшення пов'язане з тим, що із закінченням терміну дії винятку люди вразливих категорій також повинні були знайти платне житло, чому, втім, держава продовжує сприяти.

"Найбільш вразливими є люди похилого віку, люди з інвалідністю та матері-одиначки з маленькими дітьми. Тобто люди, які з певних причин не можуть бути економічно активними", – розповіла Алена Вачова з некомерційної організації People in Need.

У Міністерстві праці та соціальних справ зазначають, що вразливими особами є люди похилого віку, особи, які доглядають за дитиною до 6 років, діти до 18 років, люди з інвалідністю та особи, які за ними доглядають, а також студенти до 26 років або вагітні жінки.

З 1 серпня держава виплачує вразливій особі 6 тисяч крон на витрати на житло, 4 860 крон на дорослого і 3 490 крон на дитину, а також 4 188 крон на дитину у віці від 6 до 10 років.

Всі згадані виплати видаються в так званій гуманітарній допомозі. Якщо людина працює, то дохід відраховується з цієї допомоги. В середньому держава виплачує понад 7 300 крон на особу, включаючи згадані витрати на житло, із загальної кількості одержувачів допомоги 44 відсотки жінок і 39 відсотків дітей отримують допомогу. Кількість отримувачів гуманітарної допомоги зменшується, у серпні їх було 93 тисячі, у січні – приблизно 97 тисяч.

"З наших даних ми чітко бачимо, що завдяки своїй участі на ринку праці українські біженці віддають більше грошей, ніж отримують, наприклад, через гуманітарну допомогу", – заявив раніше міністр праці та соціальних справ Маріан Юречка про дані за другий квартал цього року.

Згідно з цією статистикою, у другому кварталі біженці внесли до державного бюджету 5,9 мільярда крон, тоді як витрати на них склали 3,5 мільярда крон.

Біженці платять більше, ніж отримують, починаючи з третього кварталу минулого року, до якого тенденція була зворотною.

Наразі, за даними Міністерства внутрішніх справ і комунікацій, у Чехії легально працює понад 122 тисячі осіб з тимчасовим захистом. За поточними даними Міністерства внутрішніх справ, в країні перебуває понад 379 тисяч біженців з України з тимчасовим захистом усіх вікових категорій, включаючи дітей і людей похилого віку.

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