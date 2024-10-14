В Чехии значительно уменьшилось число беженцев из Украины, живущих в бесплатном жилье

На сегодняшний день только 756 беженцев из Украины пользуются бесплатным экстренным жильем в Чехии, в то время как в середине июля таких было более 12 тысяч.

Источник: "Европейская правда", Novinky

Детали: С сентября действуют новые условия, когда этим видом гуманитарного жилья могут пользоваться только лица, которым не было предоставлено временной защиты более 90 дней.

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До начала сентября существовало исключение для уязвимых категорий населения – женщин с маленькими детьми, которые могли пользоваться бесплатным жильем неограниченный период времени.

"Общее количество лиц, находящихся в HUMPO, то есть людей, которые соответствуют законодательным условиям для бесплатного проживания, составляет 756 человек", – сказала Хана Мала, пресс-секретарь Министерства внутренних дел.

HUMPO – это информационная система, в которую, среди прочего, вносится информация о свободных местах для проживания. Это данные на 6 октября, тогда как 14 июля таких людей было в разы больше – 12 213.

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Резкое уменьшение связано с тем, что с окончанием срока действия исключения люди уязвимых категорий также должны были найти платное жилье, чему, впрочем, государство продолжает способствовать.

"Наиболее уязвимыми являются пожилые люди, люди с инвалидностью и матери-одиночки с маленькими детьми. То есть люди, которые по определенным причинам не могут быть экономически активными", – рассказала Алена Вачова из некоммерческой организации People in Need.

В Министерстве труда и социальных дел отмечают, что уязвимыми лицами являются пожилые люди, лица, ухаживающие за ребенком до 6 лет, дети до 18 лет, люди с инвалидностью и лица, которые за ними ухаживают, а также студенты до 26 лет или беременные женщины.

С 1 августа государство выплачивает уязвимому лицу 6 тысяч крон на расходы на жилье, 4 860 крон на взрослого и 3 490 крон на ребенка, а также 4 188 крон на ребенка в возрасте от 6 до 10 лет.

Все упомянутые выплаты выдаются в так называемой гуманитарной помощи. Если человек работает, то сумма дохода отчисляется из этого пособия. В среднем государство выплачивает более 7 300 крон на человека, включая упомянутые расходы на жилье, из общего количества получателей помощи 44% женщин и 39% детей получают помощь.

Количество получателей гуманитарной помощи уменьшается, в августе их было 93 тысячи, в январе – примерно 97 тысяч.

"Из наших данных мы четко видим, что благодаря своему участию на рынке труда украинские беженцы отдают больше денег, чем получают, например, через гуманитарную помощь", – заявил ранее министр труда и социальных дел Мариан Юречка о данных за второй квартал этого года.

Согласно этой статистике, во втором квартале беженцы внесли в государственный бюджет 5,9 млрд крон, тогда как расходы на них составили 3,5 млрд крон.

Беженцы платят больше, чем получают, начиная с третьего квартала прошлого года, до которого тенденция была обратной. Сейчас, по данным Министерства внутренних дел и коммуникаций, в Чехии легально работает более 122 тысяч человек с временной защитой.

По текущим данным Министерства внутренних дел, в стране находится более 379 тысяч беженцев из Украины с временной защитой всех возрастных категорий, включая детей и стариков.

Напомним: