Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

РФ заочно засудила українську ведучу Яніну Соколову "за заклики вбивати росіян"

Валентина РоманенкоПонеділок, 14 жовтня 2024, 15:05
РФ заочно засудила українську ведучу Яніну Соколову за заклики вбивати росіян
Яніна Соколова. фото з Facebook

У Росії Басманний суд Москви ухвалив заочний вирок - 8 років колонії - українській телеведучій Яніні Соколовій за статтею про розпалювання ненависті або ворожнечі.

Джерело: "Медуза" з посиланням на прокуратуру Москви

Деталі: За версією обвинувачення РФ, телеведуча в інтерв'ю українському телеканалу та у своєму ютьюб-каналі "Вечір з Яніною Соколовою" "звернулася до невизначеного кола осіб з промовою, яка містить висловлювання, що висловлюють та формують презирливе і вороже ставлення до росіян".

Реклама:

На тлі кримінального переслідування в Росії Соколову внесли до реєстру "екстремістів і терористів", а також оголосили в розшук.

Із вимогою порушити кримінальну справу стосовно Соколової в серпні 2022 року виступив глава Слідчого комітету РФ Олександр Бастрикін. У заяві СК йшлося про те, що телеведуча в інтерв'ю NTA "озвучила позицію щодо необхідності скоєння вбивства російських людей за національною ознакою", а також "відкрито висловила погрози на адресу представників російського народу, наголосивши на необхідності їх нещадного знищення".

Соколовій, повідомляла "Медіазона", закидали два епізоди розпалювання міжнаціональної ворожнечі.  

РЕКЛАМА:

Нагадаємо: Росія – держава терорист, яка з 2014 здійснювала гібридну агресію проти України, а з 2022 веде повномасштабну війну, щодня скоюючи воєнні злочини.

війнаРосіяЗМІ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Генсек ООН прибув до Путіна на саміт BRICS

футбол"Шахтар" знову не забив: гірники програли "Арсеналу" в Лондоні

Буданов: Перші війська КНДР можуть прибути в Курську область вже 23 жовтня

Шмигаль: Замість МСЕК запровадять нову європейську модель

МСЕК будуть ліквідовані до 31 грудня – Зеленський ввів у дію рішення РНБО

Генпрокурор Костін йде у відставку

Усі новини...
війна
Командир 80 ОДШБр розказав, як десантники перетнули кордон за два дні до операції на Курщині
Росіяни поцілили автомобіль на Херсонщині: двоє загиблих і один поранений
Глава розвідки Німеччини попередив, що РФ може напасти на НАТО до 2030 року
Останні новини
01:13
ЦАХАЛ підтвердив ліквідацію ймовірного наступника Насралли
00:21
оновлюєтьяРосійські військові запустили ударні дрони по Україні
00:13
Генсек ООН прибув до Путіна на саміт BRICS
23:56
футбол"Шахтар" знову не забив: гірники програли "Арсеналу" в Лондоні
23:29
Генштаб: Ворог зосереджує основні зусилля на Покровському та Курахівському напрямках
23:18
У Німеччині виявили перший випадок зараження новим варіантом віспи мавп
23:11
Новини економіки 22 жовтня: реструктуризація боргу, економія газу в Києві
23:10
3 мільярди років тому гігантський метеорит спричинив руйнування на Землі. Але й були "плюси", кажуть вчені
23:01
Буданов: Перші війська КНДР можуть прибути в Курську область вже 23 жовтня
22:54
Друга команда для Red Bull і завершення Світового туру. Підсумки тижня у велоспорті
Усі новини...
Реклама:
Реклама: