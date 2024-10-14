РФ заочно засудила українську ведучу Яніну Соколову "за заклики вбивати росіян"

У Росії Басманний суд Москви ухвалив заочний вирок - 8 років колонії - українській телеведучій Яніні Соколовій за статтею про розпалювання ненависті або ворожнечі.

Джерело: "Медуза" з посиланням на прокуратуру Москви

Деталі: За версією обвинувачення РФ, телеведуча в інтерв'ю українському телеканалу та у своєму ютьюб-каналі "Вечір з Яніною Соколовою" "звернулася до невизначеного кола осіб з промовою, яка містить висловлювання, що висловлюють та формують презирливе і вороже ставлення до росіян".

Реклама:

На тлі кримінального переслідування в Росії Соколову внесли до реєстру "екстремістів і терористів", а також оголосили в розшук.

Із вимогою порушити кримінальну справу стосовно Соколової в серпні 2022 року виступив глава Слідчого комітету РФ Олександр Бастрикін. У заяві СК йшлося про те, що телеведуча в інтерв'ю NTA "озвучила позицію щодо необхідності скоєння вбивства російських людей за національною ознакою", а також "відкрито висловила погрози на адресу представників російського народу, наголосивши на необхідності їх нещадного знищення".

Соколовій, повідомляла "Медіазона", закидали два епізоди розпалювання міжнаціональної ворожнечі.

РЕКЛАМА:

Нагадаємо: Росія – держава терорист, яка з 2014 здійснювала гібридну агресію проти України, а з 2022 веде повномасштабну війну, щодня скоюючи воєнні злочини.