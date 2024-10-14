РФ заочно осудила украинскую ведущую Янину Соколову "за призывы убивать россиян"

В России Басманный суд Москвы вынес заочный приговор - 8 лет колонии - украинской телеведущей Янине Соколовой по статье о возбуждении ненависти или вражды.

Источник: "Медуза" со ссылкой на прокуратуру Москвы

Детали: По версии обвинения РФ, телеведущая в интервью украинскому телеканалу и в своем ютьюб-канале "Вечер с Яниной Соколовой" "обратилась к неопределенному кругу лиц с речью, содержащей высказывания, выражающие и формирующие презрительное и враждебное отношение к русским".

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На фоне уголовного преследования в России Соколову включили в реестр "экстремистов и террористов", а также объявили в розыск.

С требованием возбудить уголовное дело в отношении Соколовой в августе 2022 года выступил глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. В заявлении СК говорилось, что телеведущая в интервью NTA "озвучила позицию о необходимости совершения убийства русских людей по национальному признаку", а также "открыто высказала угрозы в адрес представителей русского народа, отметив необходимость их беспощадного уничтожения".

Соколовой, сообщала "Медиазона", вменили два эпизода разжигания межнациональной розни.

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Напомним: Россия - государство террорист, которое с 2014 осуществляло гибридную агрессию против Украины, а с 2022 ведет полномасштабную войну, ежедневно совершая военные преступления.