Україну можуть лишити без імпорту електроенергії з ЄС через порушення – експерт

Енергетичне співтовариство попереджає Україну, що існує загроза втрати "Укренерго" сертифікатів відповідності євростандартам, а це означає заборону на імпорт електроенергії з Європи.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на лист, який не є публічним, розповів у своїй колонці на "Економічній правді" експерт з енергетичних питань, директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко

Деталі: Лист до уряду (в особі НКРЕКП, яка в даному випадку є відповідальним органом) надійшов із заголовком "Щодо відповідності "Укренерго" вимогам щодо анбандлінгу".

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За словами Харченка, Енергетичне співтовариство попереджає про загрозу втрати НЕК "Укренерго" сертифікації, яка підтверджує спроможність оператора мереж працювати за європейськими стандартами. Зокрема, йдеться про відсутність повноцінного корпоративного управління в компанії після того, як два незалежних члени наглядової ради "Укренерго" подали у відставку, заявивши про політичний тиск, а також надмірну концентрацію контролю над державними енергетичними компаніями з боку Міненерго, що суперечить європейським правилам.

Сертифікація є обов’язковою для того, щоб українська енергосистема працювала синхронно з європейською енергосистемою (ENTSO-E). "Укренерго" отримала її за кілька місяців повномасштабної війни.

"Якщо це (позбавлення сертифікації. – Ред.) трапиться, то майже одночасно Україна, скоріш за все, втратить можливість імпорту електроенергії, а заодно ця ситуація завдасть величезної шкоди процесу інтеграції ринку електроенергії України до Європи… Дякувати за цей ризик потрібно виключно Міністерству енергетики і особисто міністру", – пише Олександр Харченко.

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Він акцентував, що ця ситуація виникла перед настанням зими, яка і за наявності імпорту з ЄС буде непростою через російські удари по енергосистемі.

"Позиція Енергетичного співтовариства – наразі наглядова рада "Укренерго" не може приймати рішень через нестачу незалежних членів, які мають бути у більшості. Конкурс на обрання нових незалежних членів вже оголошений, але Секретаріат ставить жорсткі часові рамки – до 9 грудня підписати контракти з новими членами і повернути наглядовій раді "Укренерго" можливість працювати",– розповідає Харченко.

Крім того, Секретаріат ЕС вимагає привести у відповідність до європейських правил статут "Укренерго", щоб "убезпечити господарську діяльність "Укренерго" від втручань уряду".

Крім цього, Секретаріат прямо вказує, що згідно з правилами Енергетичного співтовариства, Міненерго не може бути одночасно і розробником державних політик, і акціонером, що управляє компанією, бо це – прямий конфлікт інтересів. Міненерго нагадують про давнє зобовʼязання створити відокремлений підрозділ, який мав би незалежно координувати операторів паливно-енергетичного комплексу, в тому числі управляти корпоративними правами держави в "Укренерго".

"Якщо до 9 грудня необхідні зміни не будуть ухвалені, незалежна наглядова рада "Укренерго" не обрана, дотримання з боку "Укренерго" вимог анбандлінгу не буде досягнуто, Секретаріат ЕС пропонує НКРЕКП повторно відкрити процедуру сертифікації для "Укренерго", – підсумовують у листі.

"В перекладі з бюрократичного європейського фінал листа звучить як "або до 9 грудня українська сторона приведе все до ладу, або сертифікація буде відкликана". Якщо сертифікація буде відкликана, це означатиме, що "Укренерго" більше не зможе бути частиною ENTSO-E, зі всіма відповідними наслідками… Без імпорту та зв’язку з європейською системою нам буде, м’яко кажучи, непереливки. Хоча виправити ситуацію все ще можна встигнути", – підсумовує Олександр Харченко.

Раніше повідомляли, що ЄС планує збільшити потужність експорту електрики в Україну, що є частиною плану "пом’якшення" проходження зими в умовах російських обстрілів енергосистеми.

Це має забезпечити близько 12% потреб України. Відтак можливе відкликання сертифікації означає, що Україна може втратити доступ до цих обсягів.