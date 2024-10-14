Украину могут оставить без импорта электроэнергии из ЕС из-за нарушений – эксперт

Энергетическое сообщество предупреждает Украину, что существует угроза потери "Укрэнерго" сертификатов соответствия евростандартам, а это означает запрет на импорт электроэнергии из Европы.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на письмо, которое не является публичным, рассказал в своей колонке на "Экономической правде" эксперт по энергетическим вопросам, директор Центра исследований энергетики Александр Харченко

Детали: Письмо к правительству (в лице НКРЭКУ, которая в данном случае является ответственным органом) поступило с заголовком "О соответствии "Укрэнерго" требованиям по анбандлингу".

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По словам Харченко, Энергетическое сообщество предупреждает об угрозе потери НЭК "Укрэнерго" сертификации, которая подтверждает способность оператора сетей работать по европейским стандартам. В частности, речь идет об отсутствии полноценного корпоративного управления в компании после того, как два независимых члена наблюдательного совета "Укрэнерго" подали в отставку, заявив о политическом давлении, а также чрезмерной концентрации контроля над государственными энергетическими компаниями со стороны Минэнерго, что противоречит европейским правилам.

Сертификация обязательна для того, чтобы украинская энергосистема работала синхронно с европейской энергосистемой (ENTSO-E). "Укрэнерго" получила ее за несколько месяцев полномасштабной войны.

"Если это (лишение сертификации. – Ред.) произойдет, то почти одновременно Украина, скорее всего, потеряет возможность импорта электроэнергии, а заодно эта ситуация нанесет огромный вред процессу интеграции рынка электроэнергии Украины в Европу... Благодарить за этот риск нужно исключительно Министерство энергетики и лично министра", – пишет Александр Харченко.

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Он акцентировал, что эта ситуация возникла перед наступлением зимы, которая и при наличии импорта из ЕС будет непростой из-за российских ударов по энергосистеме.

"Позиция Энергетического сообщества: сейчас наблюдательный совет "Укрэнерго" не может принимать решений из-за недостатка независимых членов, которые должны быть в большинстве. Конкурс на избрание новых независимых членов уже объявлен, но Секретариат ставит жесткие временные рамки – до 9 декабря подписать контракты с новыми членами и вернуть наблюдательному совету "Укрэнерго" возможность работать", – рассказывает Харченко.

Кроме того, Секретариат Энергетического сообщества требует привести в соответствие с европейскими правилами устав "Укрэнерго", чтобы "обезопасить хозяйственную деятельность "Укрэнерго" от вмешательств правительства".

Кроме этого, Секретариат прямо указывает, что согласно правилам Энергетического сообщества, Минэнерго не может быть одновременно и разработчиком государственных политик, и акционером, управляющим компанией, так как это – прямой конфликт интересов. Минэнерго напоминают о давнем обязательстве создать обособленное подразделение, которое должно независимо координировать операторов топливно-энергетического комплекса, в том числе управлять корпоративными правами государства в "Укрэнерго".

"Если до 9 декабря необходимые изменения не будут приняты, независимый наблюдательный совет "Укрэнерго" не избран, соблюдение со стороны "Укрэнерго" требований анбандлинга не будет достигнуто, Секретариат ЭС предлагает НКРЭКУ повторно открыть процедуру сертификации для "Укрэнерго", – заключают в письме.

"В переводе с бюрократического европейского финал письма звучит как "или до 9 декабря украинская сторона приведет все в порядок, или сертификация будет отозвана". Если сертификация будет отозвана, это будет означать, что "Укрэнерго" больше не сможет быть частью ENTSO-E, со всеми вытекающими последствиями... Без импорта и связи с европейской системой нам будет, мягко говоря, туго. Хотя исправить ситуацию все еще можно успеть", – заключает Александр Харченко.

Ранее сообщалось, что ЕС планирует увеличить мощность экспорта электричества в Украину, что является частью плана "смягчения" прохождения зимы в условиях российских обстрелов энергосистемы.

Это должно обеспечить около 12% потребностей Украины. Поэтому возможный отзыв сертификации означает, что Украина может потерять доступ к этим объемам.