Україною котиться хвиля повідомлень про мінування: поліція перевіряє

Правоохоронці проводять перевірки у зв'язку з численими анонімними листами про замінування в різних регіонах України.

Джерело: Нацполіція, УП

Деталі: Вказано, що на електронні адреси органів державної влади, місцевого самоврядування та інших об’єктів надходять анонімні листи про замінювання їх будівель. Проводяться перевірки.

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Зокрема, жертвою повідомлень про мінування став і офіс "Української правди".

Дослівно НПУ: "Національна поліція України вже не перший рік стикається з такого роду повідомленнями, напрацьований відповідний алгоритм реагування на такі події. Не виключено, що у такий спосіб ворог намагається дестабілізувати ситуацію у регіонах нашої держави, тож застосовує для цього інформаційно-психологічні спецоперації.

Сил і засобів поліції вистачає, аби перевірити кожен об’єкт. На місцях працюють профільні служби. Закликаємо громадян бути уважними та сприяти поліції у виконанні ними службових обов’язків. За результатами перевірок повідомимо додатково".