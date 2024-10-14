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По Украине катится волна сообщений о минировании: полиция проверяет

Валентина РоманенкоПонедельник, 14 октября 2024, 15:56
По Украине катится волна сообщений о минировании: полиция проверяет
Фото: Суспільне

Правоохранители проводят проверки в связи с многочисленными анонимными письмами о минировании в разных регионах Украины.

Источник: Нацполиция, УП

Детали: Указано, что на электронные адреса органов государственной власти, местного самоуправления и других объектов поступают анонимные письма о заминировании их зданий. Проводятся проверки.

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В частности, жертвой сообщений о минировании стал и офис "Украинской правды".

Дословно НПУ: "Национальная полиция Украины уже не первый год сталкивается с такого рода сообщениями, наработан соответствующий алгоритм реагирования на такие события. Не исключено, что таким образом враг пытается дестабилизировать ситуацию в регионах нашего государства, поэтому применяет для этого информационно-психологические спецоперации.

Сил и средств полиции хватает, чтобы проверить каждый объект. На местах работают профильные службы. Призываем граждан быть внимательными и способствовать полиции в выполнении ими служебных обязанностей. По результатам проверок сообщим дополнительно".

минирование
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