Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Генштаб: Від початку доби на фронті відбулося вже понад 100 боїв

Євген КізіловПонеділок, 14 жовтня 2024, 17:16
Генштаб: Від початку доби на фронті відбулося вже понад 100 боїв
фото: Getty Images

Сили оборони стримують наступ російських окупантів, які продовжують руйнувати українські міста і села ракетними, авіаційними та артилерійськими ударами. На цей час відбулось 107 бойових зіткнень.

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ в соцмережах

Деталі: На Куп’янському напрямку російські війська 16 разів атакували Сили оборони. На Лиманському відбулася 21 атака. Одинадцять боїв завершилися, ще десять – тривають.

Реклама:

На Краматорському напрямку від початку доби підрозділи Сил оборони відбивали одну атаку російських загарбників, ще два ворожі штурми продовжуються.

На Торецькому напрямку тривають три штурмові дії. На Покровському напрямку російські загарбники здійснили 18 спроб потіснити українських захисників із займаних позицій. Сили оборони відбили 12 атак противника, шість боєзіткнень ще  тривають.

На Курахівському напрямку ворожа армія атакувала 29 разів. 18  спроб окупантів просунутися вперед вже відбито.

РЕКЛАМА:

На Времівському та Гуляйпільському напрямках ворог наступальних дій не проводив.

На Оріхівському напрямку окупаційні війська два рази штурмували позиції Сил оборони. Одне боєзіткнення ще триває.

На Придніпровському напрямку противник зазнав поразки, два рази атакуючи оборонні рубежі українців.

На решті напрямках – без особливих змін.

Триває операція в Курській області. Від початку доби російські літаки завдали шість ударів дев’ятьма КАБами по власній території.

війнарегіони
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновленоРосіяни вдарили по двох районах Харкова

футболЛіга чемпіонів: "Арсенал" – "Шахтар". ОНЛАЙН

Шмигаль: Замість МСЕК запровадять нову європейську модель

МСЕК будуть ліквідовані до 31 грудня – Зеленський ввів у дію рішення РНБО

Генпрокурор Костін йде у відставку

Цифровізація, перевірки, аудит: на РНБО визначили, як прибрати корупцію із МСЕК

Усі новини...
війна
РФ заочно засудила українську ведучу Яніну Соколову "за заклики вбивати росіян"
Командир 80 ОДШБр розказав, як десантники перетнули кордон за два дні до операції на Курщині
Росіяни поцілили автомобіль на Херсонщині: двоє загиблих і один поранений
Останні новини
23:29
Генштаб: Ворог зосереджує основні зусилля на Покровському та Курахівському напрямках
23:18
У Німеччині виявили перший випадок зараження новим варіантом віспи мавп
23:11
Новини економіки 22 жовтня: реструктуризація боргу, економія газу в Києві
23:10
3 мільярди років тому гігантський метеорит спричинив руйнування на Землі. Але й були "плюси", кажуть вчені
23:01
Буданов: Перші солдати КНДР можуть прибути в Курську область вже 23 жовтня
22:54
Друга команда для Red Bull і завершення Світового туру. Підсумки тижня у велоспорті
22:47
Сікорський допустив вислання посла Росії з Польщі
22:33
Як 15-річний підліток маневрує між обстрілами і планами на майбутнє: історія з Харківщини
22:30
Рютте відреагував на участь Туреччини в російському саміті БРІКС
22:22
На Куп’янщині армія РФ вбила чоловіка та поранила жінку
Усі новини...
Реклама:
Реклама: