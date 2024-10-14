Генштаб: Від початку доби на фронті відбулося вже понад 100 боїв

Сили оборони стримують наступ російських окупантів, які продовжують руйнувати українські міста і села ракетними, авіаційними та артилерійськими ударами. На цей час відбулось 107 бойових зіткнень.

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ в соцмережах

Деталі: На Куп’янському напрямку російські війська 16 разів атакували Сили оборони. На Лиманському відбулася 21 атака. Одинадцять боїв завершилися, ще десять – тривають.

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На Краматорському напрямку від початку доби підрозділи Сил оборони відбивали одну атаку російських загарбників, ще два ворожі штурми продовжуються.

На Торецькому напрямку тривають три штурмові дії. На Покровському напрямку російські загарбники здійснили 18 спроб потіснити українських захисників із займаних позицій. Сили оборони відбили 12 атак противника, шість боєзіткнень ще тривають.

На Курахівському напрямку ворожа армія атакувала 29 разів. 18 спроб окупантів просунутися вперед вже відбито.

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На Времівському та Гуляйпільському напрямках ворог наступальних дій не проводив.

На Оріхівському напрямку окупаційні війська два рази штурмували позиції Сил оборони. Одне боєзіткнення ще триває.

На Придніпровському напрямку противник зазнав поразки, два рази атакуючи оборонні рубежі українців.

На решті напрямках – без особливих змін.

Триває операція в Курській області. Від початку доби російські літаки завдали шість ударів дев’ятьма КАБами по власній території.