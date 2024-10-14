Генштаб: С начала суток на фронте произошло уже более 100 боев

Силы обороны сдерживают наступление российских оккупантов, которые продолжают разрушать украинские города и села ракетными, авиационными и артиллерийскими ударами. В настоящее время состоялось 107 боевых столкновений.

Источник: Генеральный штаб ВСУ в соцсетях

Детали: На Купянском направлении российские войска 16 раз атаковали Силы обороны. На Лиманском состоялась 21 атака. Одиннадцать боев завершились, еще десять - продолжаются.

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На Краматорском направлении с начала суток подразделения Сил обороны отразили одну атаку российских захватчиков, еще два вражеских штурма продолжаются.

На Торецком направлении продолжаются три штурмовых действия. На Покровском направлении российские захватчики совершили 18 попыток потеснить украинских защитников с занимаемых позиций. Силы обороны отбили 12 атак противника, шесть боестолкновений еще продолжаются.

На Кураховском направлении вражеская армия атаковала 29 раз. 18 попыток оккупантов продвинуться вперед уже отбиты.

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На Времовском и Гуляйпольском направлениях враг наступательных действий не проводил.

На Ореховском направлении оккупационные войска два раза штурмовали позиции Сил обороны. Одно боестолкновение еще продолжается.

На Приднепровском направлении противник потерпел поражение, два раза атакуя оборонительные рубежи украинцев.

На остальных направлениях – без особых изменений.

Продолжается операция в Курской области. С начала суток российские самолеты нанесли шесть ударов девятью КАБами по собственной территории.