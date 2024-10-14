Зеленський представить у Раді План перемоги

Президент України Володимир Зеленський 16 жовтня виступить у Верховній Раді, де представить План перемоги України.

Джерело: радник керівника Офісу президента Сергій Лещенко, співрозмовники УП в "Слузі народу"

Пряма мова: "У середу 16 жовтня президент Володимир Зеленський виступить у Верховній Раді. Очевидно, зараз є лише одна причина для цього заходу – це публічне представлення Плану перемоги".

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Деталі: Окремі представники партії "Слуга народу" підтвердили, що президент має представити депутатам План перемоги. Інші – лише роблять такі припущення.

Як повідомлялося, 17-18 жовтня у Брюсселі відбудеться зустріч Європейської ради, одним з головних питань якої буде продовження політичної, економічної та військової підтримки України. На ній також запланований виступ Зеленського.