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Зеленский представит в Раде План победы

"Украинская правда"Понедельник, 14 октября 2024, 18:29
Зеленский представит в Раде План победы
Зеленский в Верховной Раде. Фото - ОП

Президент Украины Владимир Зеленский 16 октября выступит в Верховной Раде, где представит План победы Украины.

Источник: советник руководителя Офиса президента Сергей Лещенко, собеседники УП в "Слуге народа"

Прямая речь Лещенко: "В среду 16 октября президент Владимир Зеленский выступит в Верховной Раде. Очевидно, сейчас есть только одна причина для этого мероприятия – это публичное представление Плана победы".

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Детали: Отдельные представители партии "Слуга народа" подтвердили, что президент должен представить депутатам План победы. Другие - только делают такие предположения.

Как сообщалось, 17-18 октября в Брюсселе состоится встреча Европейского совета, одним из главных вопросов которой будет продолжение политической, экономической и военной поддержки Украины. На ней также запланировано выступление Зеленского.

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