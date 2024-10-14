У 3-й штурмовій розповіли, чому вирішили створювати рекламу з моделями

Творці рекламної кампанії, в якій бійці Третьої штурмової бригади позують на постерах разом з фотомоделями, пояснили свій задум.

Джерело: The Washington Post із посиланням на головного дизайнера кампанії Дмитра

Пряма мова Дмитра: "Ми хотіли створити таку собі розслаблюючу атмосферу. Люди думають, що це якийсь хитрий прийом, щоб затягнути тебе в бригаду, дати багнет і відправити воювати в окопи. А ми хотіли сказати, що війна – це не завжди кров і смерть, не тільки хлопці, які воюють. Іноді ти просто розслабляєшся".

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Деталі: Рекламна кампанія була запущена на тлі рішення української влади дозволити бригадам займатися пошуком кадрів в обхід ТЦК. 3-я штурмова вирішила звернутися до пересічних громадян і показати їм, якими крутими солдатами вони стануть, якщо підуть добровольцями до "найкращого бойового підрозділу України".

Видання пише, що на початку жовтня реклама з моделями з'явилася по всій Україні, викликавши неоднозначну реакцію з боку українців. У когось вона викликала відчуття ніяковості та сорому, а комусь навпаки – ідея дуже сподобалася. Про одне можна сказати із упевненістю: така реклама привернула увагу та змусила людей говорити.

Фото: The Washington Post

The Washington Post нагадує, що це не перша рекламна кампанія бригади. У березні 2023 року військові спробували інший підхід до вербування. П'ятеро командирів підрозділу взяли участь у фотосесії в підвалі заводу. Замість того, щоб ховати свої обличчя за балаклавами, вони відкрили їх світові. Меседж був наступний: нам можна довіряти, тому приєднуйся.

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За словами творців реклами, ця кампанія допомогла генерувати від 150 до 200 заявок щодня. І хоча лише 1 з 10 заявок закінчувалася зарахуванням на службу, рекламники вважають це успіхом.

Були ще дві кампанії. В одній українські бійці протиставлялися російському ворогу, зображеному у вигляді зомбі, в іншій – новобранці сиділи в шезлогах та керували дронами на тлі блакитного літнього неба.