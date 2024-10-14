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В 3-й штурмовой рассказали, почему решили создавать рекламу с моделями

Евгений КизиловПонедельник, 14 октября 2024, 18:37
В 3-й штурмовой рассказали, почему решили создавать рекламу с моделями
Фото: The Washington Post

Создатели рекламной кампании, в которой бойцы Третьей штурмовой бригады позируют на постерах вместе с фотомоделями, объяснили свою задумку.

Источник: The Washington Post со ссылкой на главного дизайнера кампании Дмитрия

Прямая речь Дмитрия: "Мы хотели создать некую расслабляющую атмосферу. Люди думают, что это какая-то хитрая уловка, чтобы затянуть тебя в бригаду, дать штык и отправить воевать в окопы. А мы хотели сказать, что война – это не всегда кровь и смерть, не только ребята, которые воюют. Иногда ты просто расслабляешься".

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Детали: Рекламная кампания была запущена на фоне решения украинских властей разрешить бригадам заниматься поиском кадров в обход ТЦК. 3-я штурмовая решила обратиться к рядовым гражданам и показать им, какими крутыми солдатами они станут, если пойдут добровольцами в "лучшее боевое подразделение Украины".

Издание пишет, что в начале октября реклама с моделями появилась по всей Украине, вызвав неоднозначную реакцию со стороны украинцев. У кого-то она вызвала чувство неловкости и стыда, а кому-то наоборот – идея очень понравилась. Об одном можно сказать с уверенностью: такая реклама привлекла внимание и заставила людей говорить.

 
Фото: The Washington Post

The Washington Post напоминает, что это не первая рекламная кампания бригады. В марте 2023 года военные попробовали другой подход к вербовке. Пятеро командиров подразделения приняли участие в фотосессии в подвале завода. Вместо того, чтобы прятать свои лица за балаклавами, они открыли их миру. Месседж был следующий: нам можно доверять, поэтому присоединяйся.

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По словам создателей рекламы, эта кампания помогла генерировать от 150 до 200 заявок ежедневно. И хотя только 1 из 10 заявок заканчивалась зачислением на службу, рекламщики считают это успехом.

Были еще две кампании. В одной украинские бойцы противопоставлялись российскому врагу, изображенному в виде зомби, в другой – новобранцы сидели в шезлонгах и управляли дронами на фоне голубого летнего неба.

 
Фото: The Washington Post

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