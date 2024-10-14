Комітет Європарламенту підтримав надання Україні €35 млрд кредиту коштом росактивів

Комітет Європарламенту з торгівлі в понеділок схвалив пропозицію Єврокомісії про надання Україні кредиту в розмірі 35 мільярдів євро, профінансованого коштом заморожених активів РФ.

Джерело: про це повідомили в пресслужбі Європарламенту, пише "Європейська правда"

Деталі: За надання Україні позики за рахунок росактивів проголосував 31 член профільного комітету Європейського парламенту, проти висловились чотири, ніхто не утримався під час голосування.

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Раніше пропозицію підтримала Рада Європейського Союзу, незважаючи на опір Угорщини.

Наступним кроком є голосування всього Європейського парламенту, яке має відбутись 21-24 жовтня. Після цього регламент буде ухвалений Радою ЄС за письмовою процедурою та набуде чинності наступного дня після публікації в Офіційному журналі ЄС.

Нагадаємо, 35 мільярдів євро кредиту є частиною плану, погодженого "Групою семи" на саміті в червні, про надання Україні позики в розмірі 50 мільярдів доларів за рахунок оподаткування надприбутків, отриманих від заморожених активів Росії.

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Україна не повинна буде повертати цю позику, оскільки вона фінансуватиметься не державами – членами ЄС. Крім того, ці кошти будуть нецільовими, що дозволить Україні розподіляти їх на власний розсуд.