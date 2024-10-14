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Комитет Европарламента поддержал предоставление Украине €35 млрд кредита за счет росактивов

Олег Павлюк, Евгений КизиловПонедельник, 14 октября 2024, 18:55
Комитет Европарламента поддержал предоставление Украине €35 млрд кредита за счет росактивов
фото: Getty Images

Комитет Европарламента по торговле в понедельник одобрил предложение Еврокомиссии о предоставлении Украине кредита в размере 35 млрд евро, профинансированного за счет замороженных активов РФ.

Источник: об этом сообщили в пресс-службе Европарламента, пишет "Европейская правда"

Детали: За предоставление Украине займа за счет росактивов проголосовал 31 член профильного комитета Европейского парламента, против высказались четыре, никто не воздержался во время голосования.

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Ранее предложение поддержал Совет Европейского Союза, несмотря на сопротивление Венгрии.

Следующим шагом является голосование всего Европейского парламента, которое должно состояться 21-24 октября. После этого регламент будет принят Советом ЕС по письменной процедуре и вступит в силу на следующий день после публикации в Официальном журнале ЕС.

Напомним, 35 миллиардов евро кредита является частью плана, согласованного "Группой семи" на саммите в июне, о предоставлении Украине займа в размере 50 миллиардов долларов за счет налогообложения сверхприбылей, полученных от замороженных активов России.

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Украина не должна будет возвращать этот заем, поскольку он будет финансироваться не государствами – членами ЕС. Кроме того, эти средства будут нецелевыми, что позволит Украине распределять их по собственному усмотрению.

ЕвропарламентУкраинакредитРосcия
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