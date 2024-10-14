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Німеччина заблокувала продаж зброї Ізраїлю – ЗМІ

Олег Павлюк, Євген КізіловПонеділок, 14 жовтня 2024, 21:08
Німеччина заблокувала продаж зброї Ізраїлю – ЗМІ
Канцлер Німеччини Олаф Шольц. Фото: Getty Images

Німеччина заблокувала продаж нових партій зброї Ізраїлю, побоюючись що її можуть використовувати проти цивільного населення.

Джерело: Politico та Bild із посиланням на джерела, передає "Європейська правда"

Деталі: Рішення про експорт озброєнь у Німеччині ухвалює Федеральна рада безпеки, що складається з високопосадовців уряду.

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За інформацією Bild, віцеканцлер ФРН Роберт Габек і міністерка закордонних справ Анналена Бербок утрималися під час схвалення експорту зброї до Ізраїлю, вимагаючи від нього запевнень, що той не буде застосовувати німецьку зброю для атак проти цивільних.

"Поставки зброї до Ізраїлю – це дотримання норм міжнародного гуманітарного права. Причиною вимоги такого зобов'язання є те, що в іншому випадку німецький адміністративний суд може покласти цьому край", – цитує Politico поінформоване джерело.

Воно нагадало, що проти уряду Німеччини вже подали кілька позовів з вимогою зупинити експорт зброї до Ізраїлю, де стверджувалось, що він порушує закон, згідно з яким така зброя не може буде використана для нанесення ударів по цивільних цілях.

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"Ця небезпека є виправданою і має бути усунена", – сказав співрозмовник Politico.

За офіційними даними, з початку року й до 21 серпня Німеччина схвалила експорт озброєнь до Ізраїлю на суму 14,5 мільйона євро. При цьому лише 2% з них були "бойовою зброєю", а решта – нелетальним військовим обладнанням, наприклад шоломами, захисними жилетами й засобами зв'язку.

Для порівняння: у 2023-му Німеччина схвалила експорт озброєнь до Ізраїлю на суму 326,5 мільйона євро.

Водночас минулого тижня німецький канцлер Олаф Шольц заявляв, що уряд ухвалив рішення, які забезпечать подальші поставки зброї Ізраїлю "в найближчому майбутньому".

НімеччинаІзраїль
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