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Германия заблокировала продажу оружия Израилю – СМИ

Олег Павлюк, Евгений КизиловПонедельник, 14 октября 2024, 21:08
Германия заблокировала продажу оружия Израилю – СМИ
Канцлер Германии Олаф Шольц. Фото: Getty Images

Германия заблокировала продажу новых партий оружия Израилю, опасаясь что его могут использовать против гражданского населения.

Источник: Politico и Bild со ссылкой на источники, передает "Европейская правда"

Детали: Решение об экспорте вооружений в Германии принимает Федеральный совет безопасности, состоящий из высокопоставленных чиновников правительства.

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По информации Bild, вице-канцлер ФРГ Роберт Габек и министр иностранных дел Анналена Бербок воздержались при одобрении экспорта оружия в Израиль, требуя от него заверений, что тот не будет применять немецкое оружие для атак против гражданских.

"Поставки оружия в Израиль – это соблюдение норм международного гуманитарного права. Причиной требования такого обязательства является то, что в противном случае немецкий административный суд может положить этому конец", – цитирует Politico информированный источник.

Он напомнил, что против правительства Германии уже подали несколько исков с требованием остановить экспорт оружия в Израиль, где утверждалось, что он нарушает закон, согласно которому такое оружие не может быть использовано для нанесения ударов по гражданским целям.

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"Эта опасность является оправданной и должна быть устранена", – сказал собеседник Politico.

По официальным данным, с начала года и до 21 августа Германия одобрила экспорт вооружений в Израиль на сумму 14,5 миллиона евро. При этом лишь 2% из них были "боевым оружием", а остальные – нелетальным военным оборудованием, например шлемами, защитными жилетами и средствами связи.

Для сравнения: в 2023-м Германия одобрила экспорт вооружений в Израиль на сумму 326,5 миллиона евро.

В то же время на прошлой неделе немецкий канцлер Олаф Шольц заявлял, что правительство приняло решения, которые обеспечат дальнейшие поставки оружия Израилю "в ближайшем будущем".

ГерманияИзраиль
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