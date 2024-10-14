Російські війська пошкодили офіс Червоного Хреста у Херсоні

Вранці 14 жовтня російська армія з артилерії обстріляла Херсон, унаслідок цього пошкоджений офіс Українського Червоного Хреста.

Джерело: Український Червоний Хрест в Telegram

Дослівно: "Сьогодні, близько 4 ранку, російські війська вкотре атакували Херсон. Внаслідок артилерійського обстрілу пошкоджено орендований офіс Херсонської обласної організації Українського Червоного Хреста".

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Деталі: За даними організації в приміщенні вибиті шибки та пошкоджені віконні рами. Також пошкоджені три автівки. Співробітники та волонтери не постраждали.

фото - Український червоний хрест у telegram