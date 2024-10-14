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Российские войска повредили офис Красного Креста в Херсоне

Татьяна ОлейникПонедельник, 14 октября 2024, 22:16
Российские войска повредили офис Красного Креста в Херсоне
ФОТО - УКРАИНСКИЙ КРАСНЫЙ КРЕСТ В TELEGRAM

Утром 14 октября российская армия из артиллерии обстреляла Херсон, в результате этого поврежден офис Украинского Красного Креста.

Источник: Украинский Красный Крест в Telegram

Дословно: "Сегодня, около 4 утра, российские войска в очередной раз атаковали Херсон. В результате артиллерийского обстрела поврежден арендованный офис Херсонской областной организации Украинского Красного Креста".

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Детали: По данным организации в помещении выбиты стекла и повреждены оконные рамы. Также повреждены три автомобиля. Сотрудники и волонтеры не пострадали.

 
ФОТО - УКРАИНСКИЙ КРАСНЫЙ КРЕСТ В TELEGRAM
 
ФОТО - УКРАИНСКИЙ КРАСНЫЙ КРЕСТ В TELEGRAM

ХерсонКрасный Крест
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