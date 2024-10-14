Листи про "мінування": автор просить вважати винними журналісток "Радіо Свобода"

Відправник листів про масове мінування по всій Україні 14 жовтня заявив, що винні у цьому журналістки "Радіо Свобода", які зробили розслідування про російські спецслужби.

Джерело: "Радіо свобода"

Деталі: Редакція повідомила, що отримала лист, який був підписаний представником "терористичної групи", за назвою однойменного телеграм-каналу антиукраїнського спрямування.

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У листі з погрозами згадуються журналістки "Радіо Свобода" Ірина Сисак та Валерія Єгошина, а також фрилансерка Юлія Химерик. Нещодавно у виданні вийшло їхнє розслідування про те, як російські спецслужби вербують українців – у тому числі неповнолітніх – за гроші для підпалів автомобілів українських військових.

Як з’ясували журналісти проєкту "Схеми" від "Радіо Свобода", особа з такими даними, як у відправника листа з погрозами, проживає в тимчасово окупованому Криму та має паспорт РФ.

За даними "Радіо Свобода", у соцмережах групи, яка взяла на себе відповідальність за повідомлення про мінування активно закликають палити авто українських військовослужбовців, а представники цієї ж "групи" розіслали повідомлення до низки державних органів України із пропозицією "вбивства за винагороду" високопосадовців.

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Як повідомили журналісти, Нацполіція перевірила офіс "Радіо Свобода" у Києві і не виявила там вибухового пристрою. В СБУ повідомили проєкту "Схеми", що випадок варто розглядати як ІПСО, спрямоване на поширення паніки.