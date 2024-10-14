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Письма о "минировании": автор просит считать виновными журналисток "Радио Свобода"

Татьяна ОлейникПонедельник, 14 октября 2024, 23:50
Письма о минировании: автор просит считать виновными журналисток Радио Свобода
Фото иллюстративное - гсчс

Отправитель писем о массовом минировании по всей Украине 14 октября заявил, что виноваты в этом журналистки "Радио Свобода", которые сделали расследование о российских спецслужбах.

Источник: "Радио свобода"

Детали: Редакция сообщила, что получила письмо, которое было подписано представителем "террористической группы", по названию одноименного телеграмм-канала антиукраинского направления.

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В письме с угрозами упоминаются журналистки "Радио Свобода" Ирина Сысак и Валерия Егошина, а также фрилансер Юлия Химерик. Недавно в издании вышло их расследование о том, как российские спецслужбы вербуют украинцев - в том числе несовершеннолетних - за деньги для поджогов автомобилей украинских военных.

Как выяснили журналисты проекта "Схемы" от "Радио Свобода", лицо с такими данными, как у отправителя письма с угрозами, проживает во временно оккупированном Крыму и имеет паспорт РФ.

По данным "Радио Свобода", в соцсетях группы, которая взяла на себя ответственность за сообщение о минировании активно призывают жечь авто украинских военнослужащих, а представители этой же "группы" разослали сообщения в ряд государственных органов Украины с предложением "убийства за вознаграждение" чиновников.

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Как сообщили журналисты, Нацполиция проверила офис "Радио Свобода" в Киеве и не обнаружила там взрывного устройства. В СБУ сообщили проекту "Схемы", что случай следует рассматривать как ИПСО, направленное на распространение паники.

минированиеСМИ
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