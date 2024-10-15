ЦАХАЛ заявив, що завдав понад 230 ударів по об’єктах у Лівані і Секторі Гази

Армія оборони Ізраїлю повідомляє, що продовжує "цілеспрямовані оперативні дії" проти терористичної інфраструктури "Хезболли" на півдні Лівану та у Секторі Гази – за минулу добу завдала понад 230 ударів по різних об'єктах противників.

Джерело: пресслужба ЦАХАЛу у Telegram

Дослівно Армія оборони Ізраїлю: "Підрозділи ЦАХАЛу ліквідували десятки терористів в ближньому бою і в результаті ударів ЦАХАЛу, знищили терористичну інфраструктуру "Хезболли" і виявили велику кількість зброї і спорядження, включаючи гвинтівки, каски, засоби зв'язку, боєприпаси та інше.

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Під час одного з ударів війська виявили кількох терористів, які входили до будівлі в цьому районі. Невдовзі після ідентифікації завдали удару по об'єкту та ліквідували терористів".

Деталі: Повідомляється, що ЦАХАЛ за минулу добу ударив по понад 200 об'єктах "Хезболли" на півдні Лівану і в глибині країни – зокрема, по терористичних осередках, протитанкових ракетних постах і пускових установках ракет класу "земля-земля".

Також зазначають, що ЦАХАЛ продовжує оперативну діяльність в районі Джабалії і за минулу добу ліквідував "десятки терористів".

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"Війська ліквідували терористичний осередок, який випустив у їхній бік протитанкові ракети. Крім того, війська ідентифікували кількох озброєних терористів, які становили для них загрозу. Після ідентифікації та за вказівкою сухопутних військ ЦАХАЛ завдав удару по терористах і ліквідував їх", – повідомляє пресслужба.

Крім того, Армія оборони Ізраїлю каже, що продовжує оперативні дії в центральній і південній частинах Сектора Гази і за минулу добу ліквідувала кілька терористів, знищила терористичну інфраструктуру, виявила і демонтувала пускову установку ХАМАС.