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ЦАХАЛ заявил, что нанес более 230 ударов по объектам в Ливане и Секторе Газа

Ирина БалачукВторник, 15 октября 2024, 07:22
ЦАХАЛ заявил, что нанес более 230 ударов по объектам в Ливане и Секторе Газа
Фото idf.il

Армия обороны Израиля сообщает, что продолжает "целенаправленные оперативные действия" против террористической инфраструктуры "Хезболлы" на юге Ливана и в Секторе Газа – за минувшие сутки нанесла более 230 ударов по различным объектам противников.

Источник: пресс-служба ЦАХАЛа в Telegram

Дословно Армия обороны Израиля: "Подразделения ЦАХАЛа ликвидировали десятки террористов в ближнем бою и в результате ударов ЦАХАЛа, уничтожили террористическую инфраструктуру "Хезболлы" и обнаружили большое количество оружия и снаряжения, включая винтовки, каски, средства связи, боеприпасы и прочее.

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Во время одного из ударов войска обнаружили нескольких террористов, которые входили в здание в этом районе. Вскоре после идентификации нанесли удар по объекту и ликвидировали террористов".

Детали: Сообщается, что ЦАХАЛ за минувшие сутки ударил по более чем 200 объектам "Хезболлы" на юге Ливана и в глубине страны – в частности, по террористическим ячейкам, противотанковым ракетным постам и пусковым установкам ракет класса "земля-земля".

Также отмечают, что ЦАХАЛ продолжает оперативную деятельность в районе Джабалии и за минувшие сутки ликвидировал "десятки террористов".

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"Войска ликвидировали террористическую ячейку, которая выпустила в их сторону противотанковые ракеты. Кроме того, войска идентифицировали нескольких вооруженных террористов, которые представляли для них угрозу. После идентификации и по указанию сухопутных войск ЦАХАЛ нанес удар по террористам и ликвидировал их", – сообщает пресс-служба.

Кроме того, Армия обороны Израиля говорит, что продолжает оперативные действия в центральной и южной частях Сектора Газы и за минувшие сутки ликвидировала несколько террористов, уничтожила террористическую инфраструктуру, обнаружила и демонтировала пусковую установку ХАМАС.

ИзраильЛиванСектор Газа
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