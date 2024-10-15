У Херсоні не працює електротранспорт: росіяни обстрілами пошкодили контактну мережу

Внаслідок російських обстрілів у Херсоні пошкоджена контактна мережа і зупинився електротранспорт; а близько 10 ранку знеструмлять частину Дніпровського району, щоб провести аварійно-відновлювальні роботи на об’єктах енергетики.

Джерело: голова Херсонської міської адміністрації Роман Мрочко у Telegram

Пряма мова Мрочка: "До уваги жителів Херсона! На цю годину електротранспорт у місті не працює. Внаслідок ворожих обстрілів пошкоджено контактну мережу – лінії перебиті у кількох місцях. Спеціалісти працюють над усуненням пошкоджень".

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Деталі: Він дода, що 20 тролейбусів готові до виходу на маршрути і що про відновлення руху влада повідомить додатково.

Також о 8:38 Мрочко написав, що "за годину знеструмлять частину Дніпровського району". Це потрібно для проведення аварійно-відновлювальних робіт на об’єктах енергетики.



"З міркувань безпеки не називаємо локації. Приготуйтесь завчасно до можливих перебоїв з електропостачанням. Зарядіть гаджети", – наголосив голова МВА.