Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Херсоне не работает электротранспорт: россияне обстрелами повредили контактную сеть

Ирина БалачукВторник, 15 октября 2024, 09:05

В результате российских обстрелов в Херсоне повреждена контактная сеть и остановился электротранспорт; а около 10 утра обесточат часть Днепровского района, чтобы провести аварийно-восстановительные работы на объектах энергетики.

Источник: глава Херсонской городской администрации Роман Мрочко в Telegram

Прямая речь Мрочко: "Вниманию жителей Херсона! На этот час электротранспорт в городе не работает. В результате вражеских обстрелов повреждена контактная сеть – линии перебиты в нескольких местах. Специалисты работают над устранением повреждений".

Реклама:

Детали: Он добавил, что 20 троллейбусов готовы к выходу на маршруты и что о возобновлении движения власть сообщит дополнительно.

Также в 8:38 Мрочко написал, что "через час обесточат часть Днепровского района". Это нужно для проведения аварийно-восстановительных работ на объектах энергетики.

"Из соображений безопасности не называем локации. Приготовьтесь заранее к возможным перебоям с электроснабжением. Зарядите гаджеты", – подчеркнул глава ГВА.

Херсонэлектроэнергиятранспорт
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Генсек ООН прибыл в Россию на саммит BRICS

футбол"Шахтер" снова не забил: горняки проиграли "Арсеналу" в Лондоне

Буданов: Первые войска КНДР могут прибыть в Курскую область уже 23 октября

Шмыгаль: Вместо МСЭК введут новую европейскую модель

МСЭК будут ликвидированы до 31 декабря – Зеленский ввел в действие решение СНБО

Генпрокурор Костин заявил об отставке

Все новости...
Херсон
Российские войска повредили офис Красного Креста в Херсоне
Россияне ударили по Херсону: вспыхнул масштабный пожар
Оккупанты с беспилотника дважды атаковали Херсон: погиб пожилой мужчина, еще двое пострадали
Последние новости
04:46
ISW: Путин на саммите BRICS хочет создать механизмы для усиления войны
04:08
ФутболРоссийский бизнесмен хочет купить клуб итальянской Серии А
03:48
СМИ: Блогерша получила 6,65 млн грн за организацию чемпионата по спортивной гимнастике
03:10
В Киевской области ПВО работает по беспилотникам
02:38
Зеленский: Взаимное прекращение воздушных атак по энергетике может завершить горячую фазу войны
02:23
Что нужно знать об овуляции: наука развенчивает мифы
02:06
ФутболГендиректор "Шахтера": Судаков заинтересовал "Манчестер Сити"
01:13
ЦАХАЛ підтвердив ліквідацію ймовірного наступника Насралли
00:21
обновляетсяРоссийские военные запустили ударные дроны по Украине
00:13
Генсек ООН прибыл в Россию на саммит BRICS
Все новости...
Реклама:
Реклама: