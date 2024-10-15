В Херсоне не работает электротранспорт: россияне обстрелами повредили контактную сеть

В результате российских обстрелов в Херсоне повреждена контактная сеть и остановился электротранспорт; а около 10 утра обесточат часть Днепровского района, чтобы провести аварийно-восстановительные работы на объектах энергетики.

Источник: глава Херсонской городской администрации Роман Мрочко в Telegram

Прямая речь Мрочко: "Вниманию жителей Херсона! На этот час электротранспорт в городе не работает. В результате вражеских обстрелов повреждена контактная сеть – линии перебиты в нескольких местах. Специалисты работают над устранением повреждений".

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Детали: Он добавил, что 20 троллейбусов готовы к выходу на маршруты и что о возобновлении движения власть сообщит дополнительно.

Также в 8:38 Мрочко написал, что "через час обесточат часть Днепровского района". Это нужно для проведения аварийно-восстановительных работ на объектах энергетики.

"Из соображений безопасности не называем локации. Приготовьтесь заранее к возможным перебоям с электроснабжением. Зарядите гаджеты", – подчеркнул глава ГВА.