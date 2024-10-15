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WP: Нетаньягу розповів Байдену, що Ізраїль погодив удар по військових цілях Ірану

Уляна Кричковська, Анастасія ПроцВівторок, 15 жовтня 2024, 10:07
WP: Нетаньягу розповів Байдену, що Ізраїль погодив удар по військових цілях Ірану
Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу. фото: Getty Images

Видання The Washington Post дізналось, що прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив  адміністрації американського президента Джо Байдена про готовність країни завдати ударів по військових цілях Ірану, а не по ядерних або нафтових об’єктах

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на The Washington Post

Деталі: Як зазначив один зі співрозмовників, коли Байден та Нетаньягу провели телефонну розмову – прем’єр Ізраїлю заявив, що країна планує завдати удару по військовій інфраструктурі Ірану.

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За словами іншого посадовця,  дії у відповідь будуть вивірені таким чином, щоб уникнути сприйняття "політичного втручання у вибори в США".

У Вашингтоні зустріли таку заяву із полегшенням, передає газета.

Співрозмовник журналістів зауважив, що Нетаньягу зайняв "більш помірковану позицію" в цій дискусії, ніж раніше.

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Очевидне пом'якшення позиції прем'єр-міністра вплинуло на рішення Байдена надіслати Ізраїлю потужну систему протиракетної оборони, сказали обидва посадовці. Адже, як акцентував один із них, після цієї розмови американський президент був більш схильний до такого рішення.

Білий дім не надав негайного коментаря. Офіс ізраїльського прем'єр-міністра заявив, що "ми прислухаємося до думки Сполучених Штатів, але будемо приймати остаточні рішення, виходячи з наших національних інтересів".

Нагадаємо:

  • 1 жовтня Іран запустив близько 200 балістичних ракет у бік Ізраїлю у відповідь на вбивство лідерів підтримуваних Тегераном бойовиків у Лівані.
  • Опісля Білий дім заявив, що Тегеран зіткнеться з серйозними наслідками через масштабну ракетну атаку на Ізраїль.
  • Нещодавно директор ЦРУ Вільям Бернс заявляв, що Ізраїль наразі "ретельно зважує", якою буде його відповідь на масовану ракетну атаку Ірану.

ІзраїльІранБайденСША
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