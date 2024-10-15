WP: Нетаньягу розповів Байдену, що Ізраїль погодив удар по військових цілях Ірану

Видання The Washington Post дізналось, що прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив адміністрації американського президента Джо Байдена про готовність країни завдати ударів по військових цілях Ірану, а не по ядерних або нафтових об’єктах

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на The Washington Post

Деталі: Як зазначив один зі співрозмовників, коли Байден та Нетаньягу провели телефонну розмову – прем’єр Ізраїлю заявив, що країна планує завдати удару по військовій інфраструктурі Ірану.

Реклама:

За словами іншого посадовця, дії у відповідь будуть вивірені таким чином, щоб уникнути сприйняття "політичного втручання у вибори в США".

У Вашингтоні зустріли таку заяву із полегшенням, передає газета.

Співрозмовник журналістів зауважив, що Нетаньягу зайняв "більш помірковану позицію" в цій дискусії, ніж раніше.

РЕКЛАМА:

Очевидне пом'якшення позиції прем'єр-міністра вплинуло на рішення Байдена надіслати Ізраїлю потужну систему протиракетної оборони, сказали обидва посадовці. Адже, як акцентував один із них, після цієї розмови американський президент був більш схильний до такого рішення.

Білий дім не надав негайного коментаря. Офіс ізраїльського прем'єр-міністра заявив, що "ми прислухаємося до думки Сполучених Штатів, але будемо приймати остаточні рішення, виходячи з наших національних інтересів".

Нагадаємо: