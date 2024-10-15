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WP: Нетаньяху рассказал Байдену, что Израиль согласовал удар по военным целям Ирана

Уляна Кричковская, Анастасия ПроцВторник, 15 октября 2024, 10:07
WP: Нетаньяху рассказал Байдену, что Израиль согласовал удар по военным целям Ирана
Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху. фото: Getty Images

Издание The Washington Post узнало, что премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил администрации американского президента Джо Байдена о готовности страны нанести удары по военным целям Ирана, а не по ядерным или нефтяным объектам

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на The Washington Post

Детали: Как отметил один из собеседников, когда Байден и Нетаньяху провели телефонный разговор – премьер Израиля заявил, что страна планирует нанести удар по военной инфраструктуре Ирана.

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По словам другого чиновника, ответные действия будут выверены таким образом, чтобы избежать восприятия "политического вмешательства в выборы в США".

В Вашингтоне встретили такое заявление с облегчением, передает газета.

Собеседник журналистов отметил, что Нетаньяху занял "более умеренную позицию" в этой дискуссии, чем раньше.

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Очевидное смягчение позиции премьер-министра повлияло на решение Байдена направить Израилю мощную систему противоракетной обороны, сказали оба чиновника. Ведь, как акцентировал один из них, после этого разговора американский президент был более склонен к такому решению.

Белый дом не предоставил немедленного комментария. Офис израильского премьер-министра заявил, что "мы прислушиваемся к мнению Соединенных Штатов, но будем принимать окончательные решения, исходя из наших национальных интересов".

Напомним:

  • 1 октября Иран запустил около 200 баллистических ракет в сторону Израиля в ответ на убийство лидеров поддерживаемых Тегераном боевиков в Ливане.
  • После Белый дом заявил, что Тегеран столкнется с серьезными последствиями из-за масштабной ракетной атаки на Израиль.
  • Недавно директор ЦРУ Уильям Бернс заявлял, что Израиль сейчас "тщательно взвешивает", каким будет его ответ на массированную ракетную атаку Ирана.

ИзраильИранБайденСША
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