Опитування: Трамп випереджає Гарріс у достроковому голосуванні в ключових штатах

Згідно з опитуванням, кандидат від Республіканської партії Дональд Трамп має незначну перевагу над віцепрезиденткою Камалою Гарріс серед виборців, які голосують достроково в так званих ключових штатах.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на The Hill

Деталі: Опитування Гарвардського центру американських політичних досліджень (Harvard CAPS/Harris) показало, що 48% виборців, які достроково проголосують у ключових штатах, обрали кандидатом Трампа.

Реклама:

Водночас 47% підтримали його опонентку від демократів Гарріс, а ще 5% респондентів заявили, що обрали інший варіант чи ще не голосували.

Також, як свідчить опитування, серед усіх виборців у штатах, що вагаються 48% підтримали Трампа проти 46%, які за Гарріс.

Проте віце-президентка вирвалася вперед на 8% серед тих, хто проголосував достроково по всій країні, отримавши 51% голосів проти 43% у Трампа.

РЕКЛАМА:

Загалом 45% виборців заявили, що проголосують достроково, порівняно з 50% тих, хто планує проголосувати безпосередньо у день виборів – 5 листопада.

Крім того, опитування показали, що суперники в боротьбі за крісло в Білому домі майже на рівних змагаються в Мічигані, Вісконсині, Аризоні, Пенсільванії та інших місцях, одночасно завдаючи ударів по штатах, які вагаються, за допомогою мітингів і зупинок передвиборчої кампанії.

У національному масштабі, згідно з сукупністю опитувань, зібраних The Hill/Decision HQ, Гарріс випереджає Трампа на 3%, маючи приблизно 50% підтримки проти 47% у Трампа.

А нове опитування Harvard CAPS/Harris показує, що перегони ще більш напружені, а Гарріс випереджає республіканця лише на 1% серед зареєстрованих виборців.

У проведеному 11-13 жовтня опитуванні взяли участь 3145 зареєстрованих виборців, у тому числі 2596 ймовірних виборців і 898 виборців із хитких штатів. Похибка для всієї вибірки становила +-1,8%.

Останні опитування показали, що Гарріс за останній місяць стали більш прихильно сприймати виборці в аспектах довіри та змін, де республіканський кандидат Дональд Трамп раніше мав виключну перевагу.

Згідно з опитуванням Reuters/Ipsos, кандидатка у президенти США від Демократичної партії випереджає Дональда Трампа із 46% проти 43%.

Також опитування показували, що різниця між кандидатами у хитких штатах, де виборці не мають сталих політичних уподобань, перебуває в межах статистичної похибки.

Нещодавно також повідомлялося, що відносини між штабом Гарріс і Білим домом в останні тижні стають все більш напруженими з наближенням президентських виборів.