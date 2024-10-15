Опрос: Трамп опережает Харрис в досрочном голосовании в ключевых штатах

Согласно опросу, кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп имеет незначительное преимущество над вице-президентом Камалой Харрис среди избирателей, которые голосуют досрочно в так называемых ключевых штатах.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на The Hill

Детали: Опрос Гарвардского центра американских политических исследований (Harvard CAPS/Harris) показал, что 48% избирателей, которые досрочно проголосуют в ключевых штатах, выбрали кандидатом Трампа.

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В то же время 47% поддержали его оппонентку от демократов Харрис, а еще 5% респондентов заявили, что выбрали другой вариант или еще не голосовали.

Также, как свидетельствует опрос, среди всех избирателей в колеблющихся штатах 48% поддержали Трампа против 46% тех, кто за Харрис.

Тем не менее, вице-президент вырвалась вперед на 8% среди проголосовавших досрочно по всей стране, получив 51% голосов против 43% у Трампа.

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В целом 45% избирателей заявили, что проголосуют досрочно, по сравнению с 50% тех, кто планирует проголосовать непосредственно в день выборов – 5 ноября.

Кроме того, опросы показали, что соперники в борьбе за кресло в Белом доме практически на равных соревнуются в Мичигане, Висконсине, Аризоне, Пенсильвании и других местах, одновременно нанося удары по колеблющимся штатам с помощью митингов и остановок предвыборной кампании.

В национальном масштабе, согласно совокупности опросов, собранных The Hill/Decision HQ, Харрис опережает Трампа на 3%, имея примерно 50% поддержки против 47% у Трампа.

А новый опрос Harvard CAPS/Harris показывает, что гонка еще более напряженная, и Харрис опережает республиканца лишь на 1% среди зарегистрированных избирателей.

В проведенном 11-13 октября опросе приняли участие 3145 зарегистрированных избирателей, в том числе 2596 вероятных избирателей и 898 избирателей из колеблющихся штатов. Погрешность для всей выборки составила +-1,8%.

Последние опросы показали, что Харрис за последний месяц стали более благосклонно воспринимать избиратели в аспектах доверия и изменений, где республиканский кандидат Дональд Трамп ранее имел исключительное преимущество.

Согласно опросу Reuters/Ipsos, кандидат в президенты США от Демократической партии опережает Дональда Трампа с 46% против 43%.

Также опросы показывали, что разница между кандидатами в колеблющихся штатах, где избиратели не имеют постоянных политических предпочтений, находится в пределах статистической погрешности.

Недавно также сообщалось, что отношения между штабом Харрис и Белым домом в последние недели становятся все более напряженнымис приближением президентских выборов.