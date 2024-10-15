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Вся Україна була в тривозі через зліт МіГ-31К

Валентина РоманенкоВівторок, 15 жовтня 2024, 11:03
Вся Україна була в тривозі через зліт МіГ-31К
МіГ-31К. ілюстративне фото

По всій території України вранці 15 жовтня оголосили повітряну тривогу через загрозу з боку російського винищувача МіГ-31К, який є потенційним носієм аеробалістичної ракети "Кинджал", вона тривала трохи більше пів години.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ в соцмережах

Дослівно: "Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ-31К!".

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Деталі: Про точну кількість бортів у повітрі не повідомляється.

Про відбій оголосили об 11.30.

повітряна тривога
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