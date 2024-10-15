Вся Україна була в тривозі через зліт МіГ-31К

По всій території України вранці 15 жовтня оголосили повітряну тривогу через загрозу з боку російського винищувача МіГ-31К, який є потенційним носієм аеробалістичної ракети "Кинджал", вона тривала трохи більше пів години.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ в соцмережах

Дослівно: "Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ-31К!".

Реклама:

Деталі: Про точну кількість бортів у повітрі не повідомляється.

Про відбій оголосили об 11.30.