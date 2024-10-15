Вся Украина была в тревоге из-за взлета МиГ-31К

По всей территории Украины утром 15 октября объявили воздушную тревогу из-за угрозы со стороны российского истребителя МиГ-31К, который является потенциальным носителем аэробаллистической ракеты "Кинжал", она длилась чуть более получаса.

Источник: Воздушные силы ВСУ в соцсетях

Дословно: "Ракетная опасность по всей территории Украины! Взлет МиГ-31К!".

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Детали: О точном количестве бортов в воздухе не сообщается.

Об отбое объявили в 11.30.