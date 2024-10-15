Глава МЗС Фінляндії про втому Заходу від війни в Україні: Вона реальна і зростає

Західні держави все більше втомлюються від підтримки України і все частіше сподіваються на якусь форму вирішення конфлікту, заявила міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Financial Times

Деталі: Глава фінської дипломатії зазначила, що деякі західні посадовці почали у приватному порядку обговорювати шляхи досягнення припинення вогню, незважаючи на те, що війська глави РФ Володимира Путіна окупували близько п'ятої частини території України.

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Пряма мова Валтонен: "Вона (загроза втоми Заходу, – ред.) реальна. І вона зростає".

Міністерка додала, що конфлікт на Близькому Сході відволікає увагу і ресурси, і, що саме він домінував у дискусіях на нещодавній сесії Генасамблеї ООН минулого місяця.

"Ці два конфлікти, звичайно, дуже тісно пов'язані, але для нас, європейців, було б важливо усвідомити, що якщо ми дозволимо Росії перемогти в Україні, то, по суті, ми підірвемо довіру до нашого стримування. Підтримка України є, але наскільки вона достатня? Ось у чому питання", – сказала Валтонен.

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Міністерка переконана, що західні країни мають посилити санкції, щоб завдати шкоди російській економіці, зокрема, "тіньовому флоту" нафтових танкерів.

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