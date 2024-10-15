Глава МИД Финляндии об усталости Запада от войны в Украине: Она реальна и растет

Западные государства все больше устают от поддержки Украины и все чаще надеются на какую-то форму решения конфликта, заявила министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Financial Times

Детали: Глава финской дипломатии отметила, что некоторые западные чиновники начали в частном порядке обсуждать пути достижения прекращения огня, несмотря на то, что войска главы РФ Владимира Путина оккупировали около пятой части территории Украины.

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Прямая речь Валтонен: "Она (угроза усталости Запада, – ред.) реальна. И она растет".

Министр добавила, что конфликт на Ближнем Востоке отвлекает внимание и ресурсы, и, что именно он доминировал в дискуссиях на недавней сессии Генассамблеи ООН в прошлом месяце.

"Эти два конфликта, конечно, очень тесно связаны, но для нас, европейцев, было бы важно осознать, что если мы позволим России победить в Украине, то, по сути, мы подорвем доверие к нашему сдерживанию. Поддержка Украины есть, но насколько она достаточна? Вот в чем вопрос", – сказала Валтонен.

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Министр убеждена, что западные страны должны усилить санкции, чтобы нанести ущерб российской экономике, в частности, "теневому флоту" нефтяных танкеров.

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