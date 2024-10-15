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В Україну йдуть заморозки і невеликий дощ

Ірина БалачукВівторок, 15 жовтня 2024, 13:29
В Україну йдуть заморозки і невеликий дощ
Фото з сайту pixabay.com

У найближчі дні в Україні очікується невеликий дощ, а ночами прогнозують заморозки.

Джерело: Укргідрометцентр

Дослівно УГМЦ: "16 жовтня в Україні, крім західних областей, невеликий дощ; вночі у західних областях заморозки на поверхні ґрунту та в повітрі 0-3°, на решті території температура вночі 3-10° тепла, вдень в більшості областей 8-13°, на Закарпатті та півдні країни до 16°".

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Деталі: У Києві в середу вночі без опадів, 4-6° тепла, удень невеликий дощ, близько +11°. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. 

 
Погода 16 жовтня 
Скриншот з сайту УГМЦ

17-18 жовтня переважно без опадів, лише на сході та південному сході країни невеликі дощі.

Вночі 17 жовтня у західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях, вночі 18 жовтня в Україні, крім південного сходу, очікуються заморозки на поверхні ґрунту та в повітрі 0-5°; температура вдень 6-13° тепла, на Закарпатті до 15°. 

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Погода 17 жовтня 
Скриншот з сайту УГМЦ

У столиці 17 жовтня без опадів, вночі до +4°, вдень до +11°. Вітер північний, 5-10 м/с.

18 жовтня у Києві також без опадів , вночі до -2°, вдень до +11°. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. 

 
Погода 18 жовтня 
Скриншот з сайту УГМЦ

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